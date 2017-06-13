核心提示：济南看白癜风病那个医院好。得了白癜风是让人很困扰的事，白癜风看似是一个很平常的皮肤病，但治疗相当的麻烦，没有治疗经验的专家，没有专业的诊疗设备，怎么治疗白癜风？我给大家推荐济南天大白癜风医院，该医院聘请知名专家吴文盾院长，邀请了北京专家定时定期会诊，让你享受花普通医院的钱，享受不一样治疗政策。

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对于许多白癜风患者来说，除了治疗，有效的心理护理也是很重要的，咱们请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

一、保持良好的生活习惯

患者精神需要避免长时间处于紧张状态，当烦恼或者不愉快的时候承认它存在的必要性，积极的面对并解决它，保证充足的睡眠时间，避免过度劳累，压力过大。

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二、与家人朋友沟通交流

白癜风患者应该打破自己的心理防线，保持自己的心情舒畅。不要老觉得自己和正常人有什么不同，而整日处于紧张焦虑的情绪当中，这样也不利于病情的发展。在遇到问题时要尝试与朋友家人沟通一起寻求解决的方法。这样有助于对病情的控制和好转有帮助。

三、适当的进行发泄

当心中承受的压力过大时，可以选择向别人倾诉或者大哭一场、运动等方法来减轻心里的压力，缓解心情。

四、进行适当运动锻炼

白癜风患者也可多去运动锻炼，比如去打打球，跑跑步，通过消耗体力来解决烦闷，也有助于缓解心理压力，但需注意的是运动要适量，切不可过度运动。而创伤性白癜风正是由于白癜风患者运动过度造成的，因此切勿运动过度，以免加重病情。

温馨提示：希望患者朋友要有自信心，在日常中不要给自己过大的心理压力，太过沉重的心理压力不利于白癜风的治疗，在治疗时请认准“吴氏黑色素细胞激活疗法”它是当前最主流的治疗方法。