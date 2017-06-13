核心提示：济南看白癜风病哪家医院好。人人都知道白癜风，都知道白癜风是一个很难治疗的皮肤疾病，并且还有遗传倾向，那白癜风治疗白癜风哪里还呢？其实治疗白癜风并不难，只要有先进的诊疗设备，加上丰富经验的专家治疗不是梦。我给大家推荐济南天大白癜风医院，该医院专家治疗经验达到了近40年。深受患者的爱戴。

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在治疗白癜风同时，白癜风患者用什么样的态度面对白癜风呢？下面请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

一、莫怕白癜风，并不会传染

白癜风虽然具有一定的遗传性，但不会传染。所以如果身边有亲戚朋友有白癜风，千万不要疏远他。大家完全没有必要担心自己与他在一起会被传染，可以和对待平常人一样与患者交往。

二、白癜风可预防，提升免疫力

平衡免疫功能可以从良好的生活习惯入手。工作之余加强身体锻炼，保证充足的睡眠，避免皮肤出现破损、创伤。饮食上可多吃富含微量元素的食物，有利于促进皮肤色素的合成。

三、保持平常心积极面对白癜风

正确心态面对白癜风。无论是患者还是非患者，保持一颗平常心，持有正确心态都十分重要。对于患者来说，首先要对自己病情有充分的认识，在认识的同时，可以重新审视自己的生活以及周围的人际生态环境，以便更好地调整心理状态，另一方面，要保持乐观积极的心态，良好的心理状态更有利于治疗白癜风。

专家提醒：对白癜风的治疗，心态很重要，一个心态有可能影响到白癜风整个治疗效果，所以大家一定要注意，保持良好的心态，去面对未来。