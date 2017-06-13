核心提示：济南看白癜风病哪个医院好。好的医院，一般就有好的治疗方法，好的方法必定有好的专家指点，所以好的医院必定有好的专家，什么专家好呢？例如济南天大白癜风医院的吴文盾院长，他在白癜风领域近40年，得到广大患者认可。

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在咱们去医院的治疗的时候，该如何正确饮食呢？下面请济南天大白癜风医院的李芳主任就来给大家讲讲：

1、黑色素是皮肤中主要的组成部分，该物质的存在主要是抑制皮肤白斑的出现。而合成黑色素还需要通过酪氨酸酶，而酪氨酸酶可以通过食物获取，微量元素铜就能促进酪氨酸酶的合成，因此想要治疗白癜风，通过饮食就要多食用富含酪氨酸的食物，这样可大大增强黑色素的生成，从而加快白斑消退。

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2、应忌食辣椒，酒类，无论是啤酒还是白酒，忌食西红柿，因西红柿含有大量维生素C。而维生素C能中断黑色素的合成，从而阻止了病变处黑色素的再生。其它含有维生素C多的食物如桔子，柚子，杏，草莓，杨梅等尽量少食或不吃。

3、白癜风患者血液和白斑部位由于缺少某些微量金属元素，而使体内酪氨酸酶活性降低，影响了黑色素的合成代谢，从而产生病变。因此，患者应多吃含铜，锌，铁等金属元素较多的食品，使酪氨酸酶活性增强，继而使黑色素合成加快。

温馨提示，治疗白癜风和饮食有很大的关系，白癜风有很多的禁忌，吃好了，加快白癜风病情的好转，吃不好，加重病情，所以白癜风饮食要注意。