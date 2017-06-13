核心提示：济南看白癜风病的医院。济南看白癜风医院很多，大医院到省医院，小到夜市挂者治疗白癜风牌子，济南省会城市，什么样的都有，建议去正规的医院，省医院预约太难，花销太大，不是一般老百姓看的起的额，还有一家，济南天大白癜风医院，该医院不错，专家经验近40年，还邀请了北京专家定期会诊，这样不比省医院差吧。不要盲目疗效见真章。

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白癜风不但要即使治疗，也也要预防白癜风的并发症，那白癜风有什么并发症呢？下面请济南天大白癜风医院的李芳主任讲讲。

1，斑秃：白癜风并发斑秃并不少见。有研究表明，白癜风可伴发全秃或者在头皮或胡须处出现单发或多发性斑秃，其伴发率高达16，主要见于进展期及泛发性白癜风，白癜风患者家族中早年白发者也比较多。

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2，糖尿病：白癜风并发糖尿病的发生率为1～71，主要为胰岛素依赖型糖尿病，而且白癜风患者中胰岛细胞抗体阳性率也较一般人群为高。伴发白癜风的糖尿病患者常常有自身免疫性疾病的易感性，或者是有家族聚集发病现象。

3，甲状腺疾病：资料显示，白癜风并发甲状腺疾病的发生率在128～38，这些甲状腺疾病主要是自身免疫性甲状腺病，包括弥漫性甲状腺肿伴甲状腺功能亢进、慢性淋巴性甲状腺炎及原发性特发性甲状腺功能减退等。对于两者并发的机制，多数学者认为它们有着共同的遗传免疫学基础，可互为因果。

温馨提示：治疗白癜风就显得至关重要，但白癜风的治疗不能够盲目的进行，而是应该在医生的合理指导之下来进行。更不要私自使用一些药物，避免造成病情加重给今后治疗增加难度。建议白癜风患者，应当秉承早发现、早确诊、早治疗的三项原则治疗白癜风。