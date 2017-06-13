核心提示：济南看白癜风比较好的医院。看白癜风就来济南天大白癜风医院，该院拥有先进的诊疗设备，聘请治疗经验近40年的老专家，邀请北京专家长年会诊，你预约到就是赚到，省医院专家预约很难，这里专家预约也不容易。在你想办法治疗白癜风的同时，也得了解白癜风不能吃些什么东西，以免病情加重。

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1、对于不利于白癜风治疗，或者会影响白癜风治疗效果的食物都要忌口。例如葱、蒜、鱼、虾、羊肉、辣椒、酒类等。

2、白癜风患者忌吃菠菜。菠菜虽然是绿色蔬菜，但绿色蔬菜不代表白癜风患者就能吃。因为菠菜含有大量的草酸，容易使患部发痒，另外还会影响铜的吸收。

3、白癜风患者的日常饮食忌吃过酸。如用铅容器加工的爆米花类，都会影响黑色素的合成，缓慢黑色素数量的增多。

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4、白癜风饮食还要尽量少吃富含维生素c的食物。因为维生素c能使血清铜与血清铜氧化酶水平降低，影响酪氨酸酶的活性，使黑色素的生成被中断，干扰皮肤黑色素的合成。含维生素c多的食物有：猕猴桃、橘子、香菜、山楂等。

5、白癜风患者也不能吃韭菜。韭菜虽然是一种营养极佳的蔬菜，但是韭菜对于白癜风患者来说却并不适合。韭菜本身的味道就偏刺激性，容易引起白癜风诱发、加重。同时韭菜性升发向上，中医中常将其定义为发物。因此对于白癜风这样一个对饮食禁忌要求严格的顽疾，韭菜更应该是不能吃的。

6、海鲜类食物也是白癜风忌吃的食物。白癜风是一种综合性疾病，长期的个别营养不能摄入同样对身体不利，而且海鲜是一大类食品，在生活中很多有营养的食物有时对某些患病患者来说会有反作用。不过也不用完全与鱼绝缘，白癜风患者还是可以吃鱼的，只是吃鱼要经过筛选。

以上就是我们对这一问题的介绍，希望对广大白癜风患者的合理搭配日常饮食有所帮助。