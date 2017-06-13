核心提示：济南较好的白癜风医院在哪？现在得到白癜风患者认可的医院，坐落于天桥区明湖西路919号。是一家专门看白癜风的医院，该院有先进的诊疗设备，丰富经验的专家，还有常年和北京专家合作交流经验。济南天大白癜风医院，比较好的。

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好多白癜风患者从白癜风医院康复走出，那么白癜风患者怎么预防复发？

一、春夏季皮肤代谢快 进入高发期

春夏季是白癜风的高发季节，这是由于天气回暖，皮肤“苏醒”，新陈代谢骤然加快，微循环骤然加速，就会导致黑色素细胞功能亢进。导致黑色素细胞过度消耗、急速衰退，而苏醒的皮肤又难以及时补充。合成黑色素的重要物质酪氨酸酶供应不足，导致黑色素合成剧烈波动。所以很容易诱发白癜风。

二、抗复发很重要

治疗白癜风防复发很重要，虽然经过前期治疗白斑消退，症状有所环境，但由于身体内环境容易受到各种不良因素的影响，进入春夏季后由于皮肤代谢快，容易再次引起白癜风，所以抗复发治疗很重要。

三、精准定位

治疗白癜风防复发，首先要进行全面科学检测，尤其是对酪氨酸酶活性检测，了解白癜风发病诱因、病情发展程度，在精准诊断的前提下，根据个人年龄、体质差异、药敏度不同，因人而异，因症而异，制定个性化、精准治疗方案。

四、精准个性治疗

治疗白癜风防复发，还要依据白癜风“治其外必先治其内，治其内必先治其根”的中医辩证施治理论，把握共性和个性，依据患者个体发病原因和病程运用针对性精准治疗手段，使患者在较短的时间内起到更好的医治作用。

五、关注患者心理动态

白癜风发病机制复杂，对心理也有负面影响，春季治疗白癜风防复发，精神因素也会诱发或加重病情。因此，不仅针对疾病本身进行治疗，还要为每位白癜风患者建立健康管理档案，开展全方位系统性的评估，并进行实时动态跟踪，提供积极的心理干预与预防指导，以实现真正意义上的健康。