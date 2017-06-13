核心提示：济南较好的白癜风医院有哪些。济南较好的医院还是比较多的，像省医院，齐鲁，天大白癜风医院等。一般的大医院预约好专家难，治疗费用还很贵，并且等待好长时间，济南天大白癜风医院的专家比较好，专家有的经验近40年，还有北京医院的专家会诊，不过预约也有一定难度，但消费没有那么高，比较平民些。

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在咱们治疗白癜风的时候，有好多喜欢吃辣椒的，那地方白癜风能吃辣椒吗？

一、白癜风患者好少吃辣椒，因为辣椒富含维生素C比较的丰富，而维C类食物能影响酪氨酸的活性，干扰皮肤黑色素的合成，像西红柿、猕猴桃、柚子、柠檬、樱桃等白癜风患者不宜多食，以免加重白癜风的病情。

二、白癜风患者不可过食辛辣（辣椒，葱，姜，蒜，花椒，香菜）等刺激性食物。

三、白癜风患者大部分都是血热之体，辣椒会让身体血热加重，辣椒等辛辣食物都有可能诱发或加重白癜风而且鱼虾、蟹、海鲜、牛羊肉、肥肉等对皮肤有害处，对于白癜风患者更是不吃为好了，所以在治疗过程中医生一般都会告诉白癜风患者禁食辛辣刺激性的食物。

四、白癜风白癜风患者在选择辣菜搭配的主食时好选择粗粮，因为粗粮纤维含量丰富，可以预防有肠胃燥热引起的便秘，或者在吃辣菜时多喝些酸奶，这样不仅可以解辣，同时还有清热的作用。

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