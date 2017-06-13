核心提示：济南较好的白癜风医院是哪家。好的医院好的疗效，在考虑疗效期间，也得考虑自己经济情况，想某些大型医院给白癜风治疗都用进口药，一盒或者一支就上百，或者上千，这不是一般家庭消费的起的，在考虑哦医院的同时，专家最为重要，哪里专家较好呢？济南天大白癜风医院的专家好，这里专家有的治疗经验近40年，有的邀请北京知名专家会诊。好的专家胜于一切。

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早餐的时候老百姓都喜欢，专家帮你分析，白癜风患者能喝豆浆吗？

1.豆浆保存超过六小时就不能再喝了

根据专家考证，同新鲜豆浆相比，放置6小时后的菌落总数竟是最初时的36倍。专家指出，存放6小时后的这个菌落总数已经超标，属于不合格的食品。鲜榨豆浆营养丰富，为细菌繁殖带来有利条件，达到一定时间常温下这个细菌在丰富的营养条件下会大量繁殖。因此，豆浆不能久置，为了饮食安全，要尽量做到现磨现喝。

2.没煮沸的豆浆千万不能喝

因为豆浆里含有一种成分，叫做“皂甙”，当豆浆加热到80℃至90℃时，皂甙会受热膨胀，产生大量泡沫，如果此时误认为豆浆已经沸腾而停止加热，这样的豆浆就含有大量皂甙。它会让人中毒，产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。此外，生豆浆里还有一种抗胰蛋白酶，会降低胃液消化蛋白质的能力，只有加热至100℃才能被破坏。可见，豆浆一定要真正煮沸才能喝。

3.空腹不要喝豆浆

切记空腹时喝豆浆，豆浆里的蛋白质大多在人体内转化为热量消耗掉了。饮用豆浆时若能同时吃些面包、糕点、馒头等淀粉类食品，可使豆浆中蛋白质等在淀粉的作用下，与胃液较充分地发生酶解，使营养物质被充分吸收。

4.豆浆中不宜加红糖

为什么豆浆中不适合加红糖呢？煮豆浆时加白糖提味较适合。红糖在制作过程中，虽然保留较多的营养素，但它和豆浆一起煮时，会产生一种不利于消化的沉淀物质，反而使豆浆的营养效果打折。