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脑出血的发作信号与紧急处理措施！

2017-08-14
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核心提示：目前世界逐渐步入老龄化，脑出血已成为一较为广泛发生的急症重症，我国每年因为脑出血死亡的患者约占全部疾病死亡的20％左右，严重威胁人们的健康。它起病急骤、病情凶险、死亡率非常高，是目前中老年人致死性疾病之一。

　　目前世界逐渐步入老龄化，脑出血已成为一较为广泛发生的急症重症，我国每年因为脑出血死亡的患者约占全部疾病死亡的20%左右，严重威胁人们的健康。它起病急骤、病情凶险、死亡率非常高，是目前中老年人致死性疾病之一。

　　留意脑出血的发作信号，掌握正确的急救措施，关键时刻也许可以挽救生命，在这里让我们一起来看一下专家的详细介绍：

　　脑出血发作信号：剧烈的头痛。

　　1、一般有头痛和呕吐，并迅速出现昏迷、偏瘫、大小便失禁等症状;

　　2、剧烈的头痛是脑出血的最常见症状。一旦出现剧烈的头痛，患者要首先想到脑出血的可能，应立即采取自救措施。

　　脑出血紧急处理措施：别乱动、冷敷头部。

　　脑出血的最初5分钟，对于生命至关重要，被称为“黄金5分钟”.准确快速的家庭急救可以阻止疾病的发展，降低病死率、致残率。

　　1、一般情况下，脑出血从发作到昏迷有一段时间，要利用这段时间迅速拨打120，然后让自己到较平坦的地方，解开衣领，就地侧身平躺，尽量减少肢体活动，减少血压波动，保持心情平稳，等待救援。

　　2、如果家属在身边，赶紧打120，千万不要盲目搬动患者。可以给患者松解衣领，如果患者戴有活动性假牙，要及时取下。将患者侧卧，头部偏向一方，保证呼吸道畅通，以防呕吐物吸入气管，引起窒息。

　　3、要尽量避免剧烈晃动患者头部，天热时可将头部放置冷毛巾、冰水、冰袋，可用雪糕、冰棒替代，使头部血管收缩，减少脑部出血，减少后遗症的发生，保持通风。

　　4、等待急救车时，家属可拿出血压计给病人量血压。如果脑出血患者的血压不超过180mmHg，那么家人就耐心等急救车;如果超过180mmHg，那么家属要考虑给病人吃降压药。

　　生活中总会充满意外，我们能做的就是提高警惕，对于脑出血这种危害性极大的疾病就更是如此，希望朋友们都能够给予足够的重视，多一点认真，少一点担忧。

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