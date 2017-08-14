哪些休闲活动对脑萎缩预防有效果？

核心提示：?小脑萎缩往往是不经常用脑导致的，因此小脑萎缩的预防就要注意适度用脑。对老年人来说，平时除了注意生活自理外，也可以做一些适当的休闲运动来进行小脑萎缩的预防。

小脑萎缩往往是不经常用脑导致的，因此小脑萎缩的预防就要注意适度用脑。对老年人来说，平时除了注意生活自理外，也可以做一些适当的休闲运动来进行小脑萎缩的预防。

钓鱼：面对清澈湖水、绿叶盛荫，心旷神怡，磨练个人的耐性，并颇能获得成就感。

登山：无疑是极为理想的运动，它比单调的跑步更有趣，山光水色令人大饱眼福，心情舒畅，思想奔放。

放风筝：大自然的空旷，享受在蓝天上翱翔的自由感，疏通全身经络(特别是颈部)，利于大脑的供血。

跳舞：既可以愉悦身心，也可以交友，且增强心肺功能，有利于身体的新陈代谢。

看戏：通过观赏喜剧、相声、小品等文艺节目，使你得到精神上的松弛、心理上的平衡，这无疑是一种治病养生的自然疗法。

武拳、弄剑：是中华民族的传统运动，优雅时尚、激情高昂。对反应能力、思维整合力、身体柔韧性和平衡性等都很有帮助。

学画、书法：自古就是修身养性的绝佳方式。现代人在奔波忙碌中抽出时间来修习些高雅的技艺，对心灵无疑是一种清涤，老年朋友们更适宜。

栽花、养草：赏心悦目，开花结果，令人振奋，让生活更充满美好希望和向往。

扬帆：在白茫茫的大海上陶冶情操、放飞梦想，一切烦恼付之东流，换来轻松快乐。

集体活动：如打球、做游戏等，既可活动筋骨、交友畅谈，也可促进思维。

康复提示

老年朋友们要注意适度进行，对于一些行动不便的老人来说，小脑萎缩的预防还可以做一些如钓鱼、下棋等比较安静的运动，老年人应该调整自己的心态，尽量保持积极、豁达、轻松的心情，希望老年朋友们都能安享晚年。