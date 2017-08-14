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轻度脑梗塞患者的前兆表现有哪些？

2017-08-14
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核心提示：脑血管病位居世界致命性疾病中的第二位，其中缺血性脑血管病，也是我们俗称的脑梗塞和脑梗塞这一类疾病，占到整个脑血管疾病发病率的75％左右。它的致死率致残率都是非常高的。专家强调，中老年人一定要注意脑梗塞的前兆，发现后要抢在黄金时间窗内送到医院急救。

　　脑血管病位居世界致命性疾病中的第二位，其中缺血性脑血管病，也是我们俗称的脑梗塞和脑梗塞这一类疾病，占到整个脑血管疾病发病率的75%左右。它的致死率致残率都是非常高的。专家强调，中老年人一定要注意脑梗塞的前兆，发现后要抢在黄金时间窗内送到医院急救。

　　轻度脑梗塞患者的前兆表现有哪些？

　　口吃

　　脑梗塞症状表现流涎症状是说话不利索，流口水，有中风迹象，可能会突然发病，导致轻微脑梗塞发生。

　　视物模糊

　　轻度脑梗塞患者即表现为短暂性视力障碍或视野缺损，多在1小时内自行恢复。科蒂对出现短暂视力障碍的10例病人进行了眼底检查和脑血流量测定，发现其中有3例轻微脑梗塞患者视网膜中心动脉闭塞，7例为视网膜分支动脉闭塞。

　　哈欠连绵

　　当脑动脉硬化逐渐加重，管腔愈来愈窄，脑缺血缺氧加重，特别是呼吸中枢缺氧时，会引起哈欠反射。多在缺血性中风发作前5至10天内，频频打哈欠者可达80%左右，是重要的报警信号，警惕轻微脑梗塞。

　　忽然失语

　　忽然说不出话来，或吐字不清，或说话困难，但却“心里明白”，即意识清楚，而且很快会恢复正常，不留任何痕迹。

　　时常头晕

　　有时甚至突然晕倒在地，但又能迅速清醒过来。

　　出现一过性偏瘫或单瘫

　　轻度脑梗塞的症状预兆可能伴有失语，但持续时间短，多在24小时内恢复，这表明已经有轻度脑梗塞。可把它当作是进展性或完全性脑梗塞的先兆，引起有这种轻微脑梗塞症状的患者，引起警惕。

　　专家特别提醒

　　脑梗塞是危害中老年朋友健康和生命的疾病，一旦发病，往往引发严重后果，所以我们要关爱老人细心观察，及早发现及早治疗，避免造成严重后果。

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