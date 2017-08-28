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脑瘫婴儿期的早期症状

2017-08-28
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核心提示：哺乳困难：小儿出生后不会吸吮、吸吮无力或拒乳，或表现为吸吮后疲劳无力；因而小儿多发生营养不良，体重不增加或增加缓慢；

　　哺乳困难：小儿出生后不会吸吮、吸吮无力或拒乳，或表现为吸吮后疲劳无力;因而小儿多发生营养不良，体重不增加或增加缓慢;

　　哭声微弱：小儿出生后十分安静，哭声微弱或持续哭闹;

　　肌张力低下：全身松软，肌肉松弛;

　　肌张力增强：好打挺，头后仰，双下肢硬性伸展，全身发硬，角弓反张;

　　全身松软和自发运动少：小儿出生后少动，呈无力状态;

　　原始反射减弱或增强：如拥抱反射，非对称性紧张性颈反射;

　　新生儿痉挛：小儿易惊，抽搐，尖叫或呈烦躁不安状态;

　　1—3月的早期症状：

　　不注意看人，不凝视，追视差，不笑;

　　头不稳定，颈不能竖直，头左右摇动;俯卧位不能抬头。抬头动作标志抗重力肌的发育情况，正常时2—3个月可抬头45度—90度;

　　肌张力增高：拇指内收，手紧握拳或上肢内收、内旋。背屈呈对称性，有时头偏向一侧，上肢内收、内旋，手握拳，全身发硬，躯干硬性伸展;

　　肌张力低下：全身发软，蛙位、倒U字形姿势等;

　　4—6月的早期症状：

　　反应迟钝：不追视，不注意看人，眼不灵活;表情呆板不灵活，逗时无反应，叫名无反应。 反应迟钝及叫名无反应，这是智力低下的早期表现，一般认为4个月时反应迟钝，6个月时叫名无反应，可诊断为智力低下;

　　不笑：如果2个月不能微笑、4个月不能大声笑，可诊断为智力低下;

　　注视手：6个月以后仍然存在，可考虑为智力低下;

　　头不稳定：如4个月俯卧不能抬头或坐位时头不能竖直，往往是脑损伤的重要标志;

　　身体扭转：4个月的婴儿如有身体扭转，往往提示锥体外系损伤;

　　身体逐渐变硬，有轻度角弓反张或下肢交叉，坐位呈后倾;如果全身发硬持续生后4个月以上，可诊断为脑瘫;

　　俯卧位抬头小于90度，拉起时头不跟，坐位呈全前倾，全身仍发软;如果“全身发软及自发运动减少”持续生后4个月以上，则可诊断为重症脑损伤，智力低下或肌肉系统疾病;

　　拇指内收和手握拳：如果4个月还不能张开，或拇指内收，尤其是一侧上肢存在，有重要诊断意义;

　　不能伸手抓物：手不灵活，不伸手抓物或用一只手抓物;如5个月不能伸手抓物，可诊断为智力低下或脑瘫;

　　不会翻身，6个月以后还不能翻身，有诊断意义;

　　斜视：4个月的婴儿有斜视及眼球运动不良时，可提示有脑损伤的存在;

　　残存原始反射，如非对称性姿势;

　　头围异常：头围是脑的形态发育的客观指标，脑损伤儿往往有头围异常。

　　7-12个月的早期症状：

　　8个月后还用脚尖站立;

　　9个月后不能独坐;

　　手笨：手的精细动作如捏小东西、解扣、系腰带、等不灵活，不协调;在10个月后出现手笨有诊断意义;

　　10个月后的婴儿不用单手抓玩;

　　12个月后不能抓站;

　　15个月以后，还不会迈步;

　　12个月以后不会与人再见，有诊断意义。

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