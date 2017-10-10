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FSPR手术改善脑瘫患儿脚尖走路

2017-10-10
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核心提示：苗幸伟医生作为脑瘫方面的专家，对脑瘫的了解自然不言而喻，二十多年的经验和学习让苗医生对脑瘫的了解日渐加深，但对患者的治疗一日不减，每日点名找苗医生看病的患者数不胜数，苗医生治　愈的患者人数也逐日增加。下面就让苗医生为大家介绍一下有关FSPR手术改善脑瘫患儿脚尖走路的知识吧。

　　苗幸伟医生作为脑瘫方面的专家，对脑瘫的了解自然不言而喻，二十多年的经验和学习让苗医生对脑瘫的了解日渐加深，但对患者的治疗一日不减，每日点名找苗医生看病的患者数不胜数，苗医生治 愈的患者人数也逐日增加。下面就让苗医生为大家介绍一下有关FSPR手术改善脑瘫患儿脚尖走路的知识吧。

　　脑瘫如果能早一天得到发现与确诊，于患儿的治疗与康复将有着极大的意义。对于家长来说，学会辨别孩子步态是否正常是一种最简单易行的方法。一般来说，正常孩子1岁左右开始会走路，如果神经系统或骨骼肌肉方面没有疾病，早几个月或晚几个月也算正常。但是，如果孩子在学走路时经常用脚尖走路，对这种情况就要注意是不是脑瘫，应及时到医院检查。

　　痉挛型脑瘫可导致患儿脚尖走路

　　用脚尖走路就是我们俗称的"尖足"，尖足、足跟不着地的主要原因是脑瘫患儿小腿三头肌张力增高、跟腱挛缩和异常模式。有一些孩子在学走路时大腿夹得很紧，两脚相互交叉呈剪刀步，走时很费劲，往往踩到前面一只脚的脚背上，这种孩子学会走路时间明显延迟中，这样的孩子就极有可能是痉挛型脑瘫患儿。对痉挛型脑瘫患儿来说，踮脚尖及交步态是其最典型的症状，严重影响了患儿的日常生活，必须及时采了合理的措施进行干预治疗。

　　那为什么会出现脚尖走路的异常步态呢

　　主要就是系脑瘫患儿异常增高的肌张力所致。脑瘫儿患病是因为大脑受到损害，而大脑恰恰对人类的肌张力能起到兴奋作用，大脑一旦损则肌张力会异常，肌张力增高也会干扰肌力的正常发挥，使肢体运动障碍和姿势异常，出现尖足交叉畸形等步态。

　　如何治疗脑瘫患儿脚尖走路症状

　　FSPR术(功能性选择性脊神经后根部分离断术)是当前治疗脑瘫儿脚尖走路的最 好手术，可以选择性地部分切断后根中的Ia 类纤维，阻断脊髓反射弧中γ环路，能最 大限度地保留肢体感觉及运动功能前提下，有效地解除肢体痉挛，降低过高的肌张力。FSPR术是一种整体解除痉挛的手术，对于痉挛范围广、多个肌群受累无固定挛缩畸形的脑瘫患者来说无疑是佳选择。

　　如果患儿的症状较轻，系由单个肌群挛缩所致单一畸形，可以采用局部矫形手术。矫形手术是对FSPR 手术的弥补，是肢体功能恢复不可缺少的治疗手段。对于FSPR术后，下肢因肌肉挛缩及骨质异常所致局部畸形未能矫正的患者，我们可行股内收肌切断、局部肌腱延长及截骨术进行矫正，术后进行有效固定。

　　待拆除固定石膏或骨性愈合后，可以对脚尖走路现象的脑瘫患儿进行系统康复训练，重点是进行下肢行走平衡方面的康复训练，可在平衡板上进行。训练中模拟前后、左右跌倒情况以诱导双下肢维持平衡，增加双下肢行走平衡能力。坚持以恒的训练之后，患儿尖足交叉畸形可消失，经系统康复训练可独自行走，治疗前扶持下可行走，治疗后步态明显改善。

　　总之，FSPR术后的康复训练是脑瘫康复中的一个重要环节，必须长期坚持，否则会影响术后肌平衡重建、影响功能恢复，难以达到预期的康复效果。对于痉挛性脑瘫的患儿来说，无论是FSPR 手术、矫形治疗、还是康复训练，其目的都是为降低肌张力、恢复肢体功能，最终使患儿生活自理。

　　苗幸伟，副主任医师，现任职于昆明南大脑科医院。

　　苗主任，早年毕业于白求恩医科大学，曾先后在白求恩医科大学附属三院、首都医科大学附属安贞医院、中日友好医院等工作、学习、深造。是国内较早一批致力于研究功能神经科临床应用的专家之一，在脑瘫、癫痫、帕金森、小儿行为医学等领域造诣深厚。在业内享有盛誉。

　　长期从事神经内科临床诊疗，重点研究神经修复再生方向，尤其擅长运用“神经组织再生修复治疗”脑瘫、癫痫、帕金森、神经损伤、老年痴呆、面瘫、脑萎缩等神经系统疾病，诊疗经验丰富，广受患者赞誉！

　　曾多次受邀在国内外重要学术会议上发言、交流。并多次在知名医学期刊发表专业论文，在国内神经医学领域有颇高成就。

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