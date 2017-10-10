癫痫病的病因及处理方法

核心提示：苗幸伟医生作为癫痫方面的专家，对癫痫的了解自然不言而喻，二十多年的经验和学习让苗医生对癫痫的了解日渐加深，但对患者的治疗一日不减，每日点名找苗医生看病的患者数不胜数，苗医生治 愈的患者人数也逐日增加。下面就让苗医生为大家介绍一下癫痫病的病因及处理方法吧。

苗幸伟医生作为癫痫方面的专家，对癫痫的了解自然不言而喻，二十多年的经验和学习让苗医生对癫痫的了解日渐加深，但对患者的治疗一日不减，每日点名找苗医生看病的患者数不胜数，苗医生治 愈的患者人数也逐日增加。下面就让苗医生为大家介绍一下癫痫病的病因及处理方法吧。

癫痫是由多种病因引起的慢性脑部疾患，以脑部神经元过度发放所致的突然的、反复和短暂的中枢神经系统功能失常为特征。根据受累部位，功能失常可表现为运动、感觉、意识、行为、自主神经功能等不同障碍。

每次发作持续几秒、几分钟、或十几分钟后可以自然缓解，少数情况下持续时间超过半小时。在发作间歇期，除脑电图可有异常发放外，病人一切如常。

癫痫的病因复杂多样，发病机制至今尚不十分明确。可能的病因和危险因素包括以下方面：

1.遗传因素

2.胎儿期母亲患病、接触有毒物质、精神创伤等

3.出生时的病理因素：难产、窒息、新生儿疾病

4.既往热性惊厥史

5.神经系统疾病与颅脑外伤

一般说来癫痫无须住院，除非发作持续十几分钟以上或一日内多次发作。长时间的全身强直-阵挛发作有时危及生命，应及时住院治疗。患者正在惊厥发作时，应按下述办法处理：

1、 速将患儿扶住，防止摔倒，放在平地或安全地方。

2、 解开衣领、袖口，让呼吸道通畅，将头、身体侧向一边，以便口水、粘液等物流出。

3、 要一直守侯在患儿身边，等待抽风停止。

4、 仔细观察发作时哪些部位抽动，是否有意识和知觉，记录持续时间，以便向医生描述

5、 抽风停止后，做好清理、安慰工作，消除患儿的紧张情绪。

6、 如果抽风持续5分钟不缓解，或10分钟内多次发作，则应电话呼救或立即送医院。

以上就是昆明南大神经内科医生苗幸伟医生为大家介绍的癫痫病的病因及处理方法，希望对大家有所帮助。

苗幸伟，副主任医师，现任职于昆明南大脑科医院。

苗主任，早年毕业于白求恩医科大学，曾先后在白求恩医科大学附属三院、首都医科大学附属安贞医院、中日友好医院等工作、学习、深造。是国内较早一批致力于研究功能神经科临床应用的专家之一，在脑瘫、癫痫、帕金森、小儿行为医学等领域造诣深厚。在业内享有盛誉。

长期从事神经内科临床诊疗，重点研究神经修复再生方向，尤其擅长运用“神经组织再生修复治疗”脑瘫、癫痫、帕金森、神经损伤、老年痴呆、面瘫、脑萎缩等神经系统疾病，诊疗经验丰富，广受患者赞誉！

曾多次受邀在国内外重要学术会议上发言、交流。并多次在知名医学期刊发表专业论文，在国内神经医学领域有颇高成就。