核心提示：苗幸伟医生作为癫痫方面的专家，对癫痫的了解自然不言而喻，二十多年的经验和学习让苗医生对癫痫的了解日渐加深，但对患者的治疗一日不减，每日点名找苗医生看病的患者数不胜数，苗医生治 愈的患者人数也逐日增加。下面就让苗医生为大家介绍一下小儿癫痫应重视心理治疗的问题吧。

苗幸伟医生作为癫痫方面的专家，对癫痫的了解自然不言而喻，二十多年的经验和学习让苗医生对癫痫的了解日渐加深，但对患者的治疗一日不减，每日点名找苗医生看病的患者数不胜数，苗医生治 愈的患者人数也逐日增加。下面就让苗医生为大家介绍一下小儿癫痫应重视心理治疗的问题吧。

在癫痫的治疗过程中，往往大家易于忽视癫痫的心理治疗，无论是患者本身还是家属或是医生，往往对小儿癫痫的心理治疗不以为意，但癫痫的心理治疗却是极为关键的。

小儿癫痫更应重视心理治疗！为什么一定要重视癫痫的心理治疗呢？这是由于常看见一些癫痫患儿在得病以后，其性格、心理在得病前后发生巨大变化，而家长在照顾患儿的同时，往往只在乎病情是否发作，病情是否发展，而往往易疏忽对癫痫患儿心理上的疏导，而癫痫患儿对该病知识了解不足，且容易受到周围因素的影响，认为自己是不受欢迎的人，从而悲观、失望、孤独、孤僻、偏激等不良情绪时有发生，这种不良的情绪往往易导致不愿配合医生及家长的治疗护理工作，使得病情总不见好。

这么说，大家总应该明白小儿癫痫更应重视心理治疗了吧，癫痫的心理治疗不但能够疏导患儿不良的情绪，让他们打开心扉，乐于与他人交往，同时，也不容易受到外界条件环境影响，认为自己是和别人有什么不同，并可建立很好的人生观，并能够积极的配合医生、家属进行应有的治疗护理工作，让病情能够得到及早恢复。

人不能失去自救的能力，癫痫的心理治疗就能够很好的体现这一点，由于社会上许多人还是对癫痫这一疾患存在太多误解，常与智力低下、精神错乱等相提并论，对癫痫患儿的态度也不够友善，甚至抱有歧视的态度，因此，患儿在他人的影响下很容易对自我存在价值感到迷惑，年龄越小越是如此，在癫痫病的治疗过程中，小儿癫痫更应重视心理治疗，这是所有治疗措施得以顺利展开的的前提保障，也是患儿能及早摆脱阴影的必要条件。

家庭成员应提早树立起小儿癫痫更应重视心理治疗观念。家庭中特别是照顾癫痫患儿的家属，应给予足够的癫痫的心理治疗，癫痫是一种慢性病，需要长期的治疗过程，当家庭成员尤其是父母对癫痫知识的了解少，有羞愧、焦虑、沮丧和无能为力的感觉，对患儿的关爱不够。就容易把情绪影响到患儿身上，此时患儿的心态就会发生变化，因此，癫痫的心理治疗才能不宜余地的帮助患者自己也帮助到家长摆脱心理焦虑。

“小儿癫痫更应重视心理治疗，在癫痫的治疗过程中，虽然过程是曲折而漫长的，但只要给予足够的癫痫的心理治疗，那么一切都不是困难，一切也将会是过眼云烟，这对于孩子的发展有益，也对患儿的康复有益”苗幸伟。

苗幸伟，副主任医师，现任职于昆明南大脑科医院。

苗主任，早年毕业于白求恩医科大学，曾先后在白求恩医科大学附属三院、首都医科大学附属安贞医院、中日友好医院等工作、学习、深造。是国内较早一批致力于研究功能神经科临床应用的专家之一，在脑瘫、癫痫、帕金森、小儿行为医学等领域造诣深厚。在业内享有盛誉。

长期从事神经内科临床诊疗，重点研究神经修复再生方向，尤其擅长运用“神经组织再生修复治疗”脑瘫、癫痫、帕金森、神经损伤、老年痴呆、面瘫、脑萎缩等神经系统疾病，诊疗经验丰富，广受患者赞誉！

曾多次受邀在国内外重要学术会议上发言、交流。并多次在知名医学期刊发表专业论文，在国内神经医学领域有颇高成就。