核心提示：苗幸伟医生作为癫痫方面的专家，对癫痫的了解自然不言而喻，二十多年的经验和学习让苗医生对癫痫的了解日渐加深，但对患者的治疗一日不减，每日点名找苗医生看病的患者数不胜数，苗医生治 愈的患者人数也逐日增加。下面就让苗医生为大家介绍一下癫痫的典型治疗方式吧。

苗幸伟医生作为癫痫方面的专家，对癫痫的了解自然不言而喻，二十多年的经验和学习让苗医生对癫痫的了解日渐加深，但对患者的治疗一日不减，每日点名找苗医生看病的患者数不胜数，苗医生治 愈的患者人数也逐日增加。下面就让苗医生为大家介绍一下癫痫的典型治疗方式吧。

癫痫的治疗是每个患者最 大的愿望，对于癫痫的治疗主要以内科治疗来控制癫痫的发作为主。目前没有明确的药物对所有的癫痫症状能完全控制。对于癫痫的药物控制我们只能根据癫痫的发病原因进行服药，需要患者的长期坚持服药才能起到作用。

1.癫痫的诊断和治疗应在专科医生指导下进行。

2.癫痫未确诊前或仅发作1次，可以继续观察，不要开始应用抗癫痫药。

3.抗癫痫药物应根据发作类型用药，不同的抗癫痫药有不同的抗发作机制，因此某种抗癫痫药只对某一种或某几种发作类型有效。

4.一线药物应作为首 选抗癫痫药使用 一线药物包括丙戊酸钠、卡马西平、苯妥英钠和苯巴比妥等。当一线药单药治疗失败时，可选用2个甚或3个一线药物联合治疗。对这些少数被称作耐药癫痫或顽固性癫痫或难治性癫痫患者，可选用二线药物与一线药联合应用或替代一线药单独使用。

5.单一药物治疗原则 单药治疗已是国际公认的用药原则，单药治疗至少有65%以上的患者可以控制发作。其优点是：

①避免药物间的相互作用;

②不良反应少而且容易明确;

③依从性好;

④费用少;

⑤可以提高生活质量。

6.抗癫痫药的应用需从小剂量开始，逐渐递增，一般约需时1周方可达到有效的血浆药物浓度。

7.长期规则用药为了保持稳态有效血浓度，发挥最 佳疗效，应长期规则用药。抗癫痫药治疗失败多是因用药不合理和不正规所造成，有条件时应测定所用药物的血浆浓度以确定。

8.应用抗癫痫药应了解最基本的药代动力学特点，包括半衰期、有效浓度范围、达峰浓度时间等，这些与疗效、不良反应有密切关系。每次用药间隔时间应短于其半衰期，否则难以达到稳态有效浓度。只有用药时间超过5个半衰期才能达到稳态浓度，此时才能发挥最 大疗效。判断一个抗癫痫药是否有效，需要观察5倍于过去发作平均间隔时间，如患者每月平均发作2次，、至少应观察2.5个月。

9.儿童、老年和孕妇以及慢性疾病长期应用其他药物的患者，在选用抗癫痫药和使用剂量时，应按具体情况确定。

10.随时观察和定期检测患者对药物的耐受性和不良反应，并作出相应的处理。

“对于癫痫的治疗，虽然是每个患者最 大的愿望，但是也不能病急乱投医，采取不正规的治疗方式，从而耽误了癫痫的治疗，影响了患者的康复”苗幸伟医生说“所以我们要到正规医院采取科学有效的治疗方式，按时进行药物治疗，争取早日康复”。

苗幸伟，副主任医师，现任职于昆明南大脑科医院。

苗主任，早年毕业于白求恩医科大学，曾先后在白求恩医科大学附属三院、首都医科大学附属安贞医院、中日友好医院等工作、学习、深造。是国内较早一批致力于研究功能神经科临床应用的专家之一，在脑瘫、癫痫、帕金森、小儿行为医学等领域造诣深厚。在业内享有盛誉。

长期从事神经内科临床诊疗，重点研究神经修复再生方向，尤其擅长运用“神经组织再生修复治疗”脑瘫、癫痫、帕金森、神经损伤、老年痴呆、面瘫、脑萎缩等神经系统疾病，诊疗经验丰富，广受患者赞誉！

曾多次受邀在国内外重要学术会议上发言、交流。并多次在知名医学期刊发表专业论文，在国内神经医学领域有颇高成就。