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遗传性癫痫的症状

2017-10-10
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核心提示：苗幸伟医生作为癫痫方面的专家，对癫痫的了解自然不言而喻，二十多年的经验和学习让苗医生对癫痫的了解日渐加深，但对患者的治疗一日不减，每日点名找苗医生看病的患者数不胜数，苗医生治　愈的患者人数也逐日增加。下面就让苗医生为大家介绍一下遗传性癫痫的症状吧。

　　苗幸伟医生作为癫痫方面的专家，对癫痫的了解自然不言而喻，二十多年的经验和学习让苗医生对癫痫的了解日渐加深，但对患者的治疗一日不减，每日点名找苗医生看病的患者数不胜数，苗医生治 愈的患者人数也逐日增加。下面就让苗医生为大家介绍一下遗传性癫痫的症状吧。

　　癫痫病是一种治疗难度特别大的慢性病，疗程较长，尤其是小儿癫痫病，由于小儿不会表达自己的痛苦，所以在查找病因和制定治疗方案方面，给医生增加了不少难度。

　　癫痫病多长时间不发作可以视为正常

　　癫痫病多长时间不发作可以视为正常？对患者身体上的伤害：癫痫每发作一次，对患者身体上的伤害就增加一点。而每次发作都会都会异常的痛苦，而且长期的发作还会造成大脑上的损伤，影响患者的智力、记忆力、注意力、行为动作等。

　　对患者心理上的危害：癫痫的发作毫无规律可言，随时随地都有可能发作，不少患者在公共场合发病，面对众人或歧视、或怜悯的目光，都会让自己承受过大的心理压力遗传性癫痫的症状，自卑、羞愤等情绪带来严重的心理打击。

　　对生活工作的影响：家中有癫痫患者，整个家庭或多或少的会受到影响，不管是经济上的还是心理上的。此外，患者不能像正常人一样逛街，游玩、吃饭，生活上也受到诸多限制。

　　“癫痫病的治疗一要做到早发现早治疗，二要做到规范治疗，三要做到坚持长期治疗，这样才能达到临床治 愈癫痫病的目的，减少羊角风病反复发作对患者的危害”苗幸伟医生说。

　　为了自身的健康，也为了自己家庭的幸福，大家一定要做好癫痫预防的日常工作。已经患上癫痫病的患者，除了接受正规治疗外，还应积极做好各种护理，家属要配合医生，掌握好患者的饮食起居，以帮助他们尽快治 愈癫痫。

　　苗幸伟，副主任医师，现任职于昆明南大脑科医院。

　　苗主任，早年毕业于白求恩医科大学，曾先后在白求恩医科大学附属三院、首都医科大学附属安贞医院、中日友好医院等工作、学习、深造。是国内较早一批致力于研究功能神经科临床应用的专家之一，在脑瘫、癫痫、帕金森、小儿行为医学等领域造诣深厚。在业内享有盛誉。

　　长期从事神经内科临床诊疗，重点研究神经修复再生方向，尤其擅长运用“神经组织再生修复治疗”脑瘫、癫痫、帕金森、神经损伤、老年痴呆、面瘫、脑萎缩等神经系统疾病，诊疗经验丰富，广受患者赞誉！

　　曾多次受邀在国内外重要学术会议上发言、交流。并多次在知名医学期刊发表专业论文，在国内神经医学领域有颇高成就。

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