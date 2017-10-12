核心提示：儿童癫痫有哪些不用的类型？昆明癫痫病医院专家教授介绍：儿童的身体会出现很多异常表现，如果孩子的癫痫，如果父母能及时发现，积极避免儿童癫痫的危害。好的，儿童癫痫病人有下列理解的早期症状。

儿童癫痫有哪些不用的类型？昆明癫痫病医院专家教授介绍：儿童的身体会出现很多异常表现，如果孩子的癫痫，如果父母能及时发现，积极避免儿童癫痫的危害。好的，儿童癫痫病人有下列理解的早期症状。

1、复杂部分性发作（精神运动性发作）：精神运动性、精神感觉性、混合性发作。多有不同程度的意识模糊及明显的知觉、思维、情感和精神运动障碍。可有神游症、夜游症等自动症表现。有时在幻觉、妄想的支配下可发生伤人、自伤等暴力行为。

2、全身强直-阵挛发作（大发作）：忽然意识模糊，继之先强直后阵挛性痉挛。经常伴随尖叫声、面色青紫、舌咬伤、尿失禁、口吐白沫或血沫、眼睛瞳孔散大。

3、植物神经性发作（间脑性）：可有腹痛型、头痛型、肢痛型、晕厥型或心血管性发作。

4、单纯部分性发作：某一部分或一侧肢体的强直、阵挛性发作，或是感觉异常发作，历时短暂，意识清楚。

5、失神发作（小发作）：突发性精神活动中断，意识模糊、可伴肌阵挛或自动症。一次发作几秒至十余秒。脑电图出现3次每秒棘慢或尖慢波综合。

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