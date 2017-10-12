核心提示：女性哺乳期间癫痫发作怎么护理？癫痫发作率高，易复发，尤其是女性癫痫的高发。女性哺乳期癫痫如何护理健康专家为你解答。

女性哺乳期间癫痫发作怎么护理？癫痫发作率高，易复发，尤其是女性癫痫的高发。女性哺乳期癫痫如何护理健康专家为你解答。

治疗女性癫痫须要长期服药，但这对于哺乳期癫痫癫痫病病人很不利，因为长期用药状况下还会对孩子造成很大危害，因此女性哺乳期癫痫发作者的护理养生工作不能忽视。

专家学者指出，癫痫药物能通过血液循环渗透到乳汁中，婴儿吸食后会出现嗜睡、吸允无力、严重呼吸困难、体重增长缓慢、药物蓄积中毒等会小孩儿的脑部发育有巨大的影响。

但是女性乳汁中的浓度比较低，服用抗癫痫药物的妇女，哺乳是相对安全的。因此，哺乳期癫痫病患的用药一定要咨询医生或专家们进行。

女性哺乳期癫痫发作如何护理养生女性癫痫癫痫病人在哺乳期间不可随意加大药物的服用量，同时要时刻观察孩子尤物出现吸吮无力、发软、体重减轻、嗜睡或镇静等不良反应。一旦婴儿出现上述状况，必需立即停止哺乳，改用人工喂养，必要时咨询医生。

目前，大多数癫痫病人在出生后，为了较大限度地提高健康的宝宝，以确保使用人工喂养。但这并不是说癫痫病人不可以喂孩子，只要医生的建议和指导，或母乳喂养率。