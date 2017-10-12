39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 昆明神康癫痫病医院 > 正文
综合
问医生

女性哺乳期间癫痫发作怎么护理

2017-10-12
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：女性哺乳期间癫痫发作怎么护理？癫痫发作率高，易复发，尤其是女性癫痫的高发。女性哺乳期癫痫如何护理健康专家为你解答。

　　女性哺乳期间癫痫发作怎么护理？癫痫发作率高，易复发，尤其是女性癫痫的高发。女性哺乳期癫痫如何护理健康专家为你解答。

　　治疗女性癫痫须要长期服药，但这对于哺乳期癫痫癫痫病病人很不利，因为长期用药状况下还会对孩子造成很大危害，因此女性哺乳期癫痫发作者的护理养生工作不能忽视。

　　专家学者指出，癫痫药物能通过血液循环渗透到乳汁中，婴儿吸食后会出现嗜睡、吸允无力、严重呼吸困难、体重增长缓慢、药物蓄积中毒等会小孩儿的脑部发育有巨大的影响。

　　但是女性乳汁中的浓度比较低，服用抗癫痫药物的妇女，哺乳是相对安全的。因此，哺乳期癫痫病患的用药一定要咨询医生或专家们进行。

　　女性哺乳期癫痫发作如何护理养生女性癫痫癫痫病人在哺乳期间不可随意加大药物的服用量，同时要时刻观察孩子尤物出现吸吮无力、发软、体重减轻、嗜睡或镇静等不良反应。一旦婴儿出现上述状况，必需立即停止哺乳，改用人工喂养，必要时咨询医生。

　　目前，大多数癫痫病人在出生后，为了较大限度地提高健康的宝宝，以确保使用人工喂养。但这并不是说癫痫病人不可以喂孩子，只要医生的建议和指导，或母乳喂养率。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈