核心提示：儿童癫痫在不同时期的症状表现是什么？癫痫在儿童和成人癫痫是不同的，症状是不同的发病条件时，因为儿童癫痫是一种大脑疾病，癫痫会导致儿童的记忆和智力下降。孩子身体弱，抗压能力不够，需要更加及时的观察和治疗，小编在这里为你提供几个儿童癫痫发病症状，希望对大家能有帮助。

儿童癫痫在不同时期的症状表现是什么？癫痫在儿童和成人癫痫是不同的，症状是不同的发病条件时，因为儿童癫痫是一种大脑疾病，癫痫会导致儿童的记忆和智力下降。孩子身体弱，抗压能力不够，需要更加及时的观察和治疗，小编在这里为你提供几个儿童癫痫发病症状，希望对大家能有帮助。

1、儿童癫痫早期病情症状：

儿童癫痫病人在睡眠时因大脑多汗引起部分刺激，所以，儿童喜欢摇头。摇头时，枕部受到摩擦，时间久了会导致脱发。另外，患儿烦躁不安，睡眠时易惊醒。

2、儿童癫痫小发作：

癫痫小发作又称失神小发作，主要表现为突然发生和突然中止的较短暂意识模糊，不抽动。儿童癫痫在发作的时候，儿童癫痫病人会停止不动，脸色会略有苍白，言语活动暂停，手不能握住物品，有时会站不稳，发作一般在2到10分钟后发生。

3、儿童癫痫大发作：

在癫痫发作病情症状中大发作发作率很高，发作时突然神志丧失，呼吸暂停，口吐白沫，四肢抽动，可能伴有舌咬伤和尿失禁（排尿不受控制），历时1到5分钟，抽动停止后入睡。醒后头痛、无力，对发作无记忆是儿童癫痫的病情症状。

以上答案是癫痫相关症状的回答，如果您还有其他问题，可以咨询在线专家学者进行了解。