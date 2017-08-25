核心提示： 白癜风这种疾病如何诊断？兰州中医白癜风医院的医生提醒，白癜风患者只有尽早接受白癜风的治疗，才能降低白癜风的治疗难度，接下来我们就一起来看看，白癜风这种疾病如何诊断？

白癜风这种疾病如何诊断？兰州中医白癜风医院的医生提醒，白癜风患者只有尽早接受白癜风的治疗，才能降低白癜风的治疗难度，接下来我们就一起来看看，白癜风这种疾病如何诊断？

兰州中医白癜风医院医生介绍，白癜风的发病是在内外因素的共同作用下导致的，是由于免疫功能、内分泌、代谢功能紊乱等原因，从而破坏了黑色素或者使黑色素的合成受到了抑制，从而形成了白癜风。

一、白癜风紫外线自查

白癜风部位的白斑对日光或紫外线较敏感，日晒后白斑处可以出现发红、灼痛、水疱、瘙痒。因此，白癜风患者要少晒太阳，尤其是中午或者夏天，紫外线比较强烈的时候要避免。患者在使用一些光敏性比较强的药物之后，紫外线的作用会增强。

二、白癜风白斑自查

白癜风患者的各处皮肤、口腔及外阴黏膜等部位会出现大小不等、单个或多发的不规则白色斑块，白色斑块面积会逐渐扩大。白癜风虽然都表现为白色斑块，但是色素脱失的程度却可以不一样，可以表现为浅白色、乳白色、云白色和瓷白色。

三、白癜风皮肤自查

一般来说白癜风患者的白斑和正常皮肤分界清楚，但是如果是处于进行期那么白斑边缘也可以表现为模糊不清，有的可以在白斑周围出现一种颜色界于正常皮肤和白斑之间的扩散晕环。白斑内毛发可呈白色，也可正常，毛发变白的患者在治疗时的疗效相对要差。

四、白癜风患者自我诊断

白癜风患者皮肤损害处的皮肤会有颜色减退，变白，有灰白色、乳白色或瓷白色等症状发生，患者一般没有不适的感觉，少数患者在发病之前会有瘙痒感。白癜风可能发生在患者全身皮肤的任何部位，尤其是患者的头、面、颈、臀部、手背等部位最为常见。

五、了解白癜风的皮损

白癜风患者的皮损呈纯白色圆形或不规则的脱失斑，表面光滑，边界清楚，边缘色素增多。白癜风一般不痛不痒，变白的皮肤对日光较正常皮肤敏感，如果白斑面积较大，在夏日暴晒后，偶尔有些烧灼感。白癜风会逐渐向四周扩大，互相融合或达到一定程度时停止蔓延，历久不变。

温馨提示：关于白癜风这种疾病如何诊断的内容就介绍到这里了，相信通过以上内容的介绍，大家对白癜风这种疾病如何诊断有了新的认识，其实白癜风的诊断就是做上面的几个检查，等到你做完上面的检查项目后，基本上就可以判断出是不是患上白癜风了。如果真的是的话，是必须呆在医院接受系统治疗的，否则会越来越严重。