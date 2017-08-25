核心提示：白癜风发病后会诱发哪些疾病呢？兰州中医白癜风医院的医生指出，癜风的发病范围之所以这么广泛，主要原因在于随着经济的飞速发展，环境质量开始变的越来越差，这样就会直接影响到人们的皮肤健康，这样就会增加白癜风的发病几率。那么，白癜风在发病后会诱发哪些疾病呢？下面就具体的介绍一下：

白癜风发病后会诱发哪些疾病呢？兰州中医白癜风医院的医生指出，癜风的发病范围之所以这么广泛，主要原因在于随着经济的飞速发展，环境质量开始变的越来越差，这样就会直接影响到人们的皮肤健康，这样就会增加白癜风的发病几率。那么，白癜风在发病后会诱发哪些疾病呢？下面就具体的介绍一下：

1、银屑病

银屑病与白癜风同时发生在同一患者身上的病例临床上并不少见。一些研究发现，银屑病患者中白癜风的患病率要比对照组高得多。如国外有学者分析了某诊所约30年的资料后发现，银屑病伴发白癜风95 例，占同期白癜风总数的27%，占银屑病总数的55%，并发现兼有白癜风的银屑病患者更易伴发自身免疫性疾病。两者的并发与它们均与自身免疫和遗传因素相关。

2、斑秃

白癜风伴发斑秃并不少见。有研究表明白癜风可伴全秃或者在头皮或胡须处出现单发或多发性斑秃，其伴发率高达16%，主要见于进展期及泛发性白癜风，白癜风患者家族中早年白发者也比较多。

3、肿瘤

恶性黑色素瘤与白癜风并存的临床报道较多，并观察到恶性黑色素瘤中可出现白癜风样白斑，伴有白癜风样白斑的恶性黑色素瘤个体预后较好，以恶性黑色素瘤肿瘤细胞免疫动物可诱发白癜风。此外，还有白癜风伴发鳞状细胞癌、基底细胞癌及胃癌等的报道。

温馨提示：关于白癜风发病后会诱发哪些疾病呢？的内容就介绍到这里了，相信通过以上内容的介绍，大家对白癜风发病后会诱发哪些疾病呢？的内容有了一定的了解和认识，白癜风并不是一种单一存在的皮肤病，它的发病，往往会造成患者的皮肤免疫能力出现下降，并由此引起其他皮肤病，因此，为了避免白癜风病情引起更大的影响，希望患有白癜风的朋友能够去医院接受正规的治疗。