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兰州前列腺炎疾病对患者的危害有多大

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2017-06-13
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核心提示：前列腺炎目前的发病率非常高，主要发生在中老年的男性身上，出现了这样的疾病会给患者朋友带来很多的危害。兰州金港城医院医生给大家讲解关于前列腺疾病的相关常识。积极的做好预防和治疗，接下来我们一起来了解前列腺炎疾病具体危害性吧。

　　前列腺炎目前的发病率非常高，主要发生在中老年的男性身上，出现了这样的疾病会给患者朋友带来很多的危害。兰州金港城医院医生给大家讲解关于前列腺疾病的相关常识。积极的做好预防和治疗，接下来我们一起来了解前列腺炎疾病具体危害性吧。

　　前列腺炎疾病对患者的危害如下所示：

　　危害1、影响性功能：导致阳萎、早泄。由于疾病长期未能治疗好，各种症状和不适在性交后加重，或直接影响性生活的感受和质量，对患者造成一种恶性刺激，渐渐对性表现出一种厌恶感，导致阳萎、早泄等现象。

　　危害2、痛苦：影响工作和生活。由于炎症的刺激，产生一系列症状，如腰骶、会阴、睾丸等部位胀痛、尿不尽、夜尿频多等，使患者烦躁不安，影响工作和生活。

　　危害3、导致内分泌失调：引起精神异常。正常情况下，前列腺能分泌多种活性物质。由于前列腺发生炎症，内分泌失调，可引起神经衰弱，以致精神发生异常;亦可出现失眠多梦、乏力头晕、思维迟钝、记忆力减退等症状。

　　危害4、传染配偶引起妇科炎症：前列腺炎可以传染给妻子，特别是一些特殊病菌感染引起的前列腺炎，其炎症可以通过性交途径传染给妻子。如霉菌性前列腺炎、滴虫性前列腺炎、淋病性前列腺炎、非淋菌性前列腺炎等。

　　危害5、影响生育：长期的慢性炎症，使前列腺液成分发生变化，前列腺分泌功能受到影响，进而影响精液的液化时间，精子活力下降，可以导致男性不育。

　　危害6、易引起感染：人体前列腺中含有一种抗菌物质，叫前列腺抗菌因子。当前列腺发炎时，这种抗菌因子减少，容易引起感染。前列腺炎引起的感染可导致急性尿潴留、急性精囊炎或附睾炎、输精管炎、精索淋巴结肿大或触痛等，严重时可发生腹股沟痛或肾绞痛。

　　危害7、导致慢性肾炎：前列腺炎如不及时治疗，可导致前列腺增生，对膀胱出口进行压迫，使尿液不能完全排空，出现残余尿。残余尿是细菌繁殖的良好培养基，加之膀胱粘膜防御机制受损，故极易导致尿路感染如肾盂肾炎等，此时如治疗不好，由肾盂肾炎、肾积水等，进而发展为肾炎，最后发展为尿毒症。

　　危害8、易患肿瘤：病毒亦是可能的病因。美国一组回顾性研究中发现，前列腺与淋病发病率之间存在具有统计学意义的联系，从而提出了前列腺癌的病因与病毒性性病及慢性感染有关。研究表明，正常人前列腺液中含有一种抗癌物质，对抑制肿瘤有重要意义。而前列腺患病时这种抗癌物质减少，从而易引起肿瘤。

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