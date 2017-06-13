尿道炎会导致男性不育吗

核心提示：尿道炎的表现症状就是尿道黏膜出现炎症，它的发病因素是多方面的，主要是病菌打破细菌平衡，同时有手淫习惯和房事过度、抽烟喝酒或者穿紧身内裤的都会导致尿道受压迫，从而变得损伤，局部出现瘀血，导致缺血、缺氧，让我们的尿道的黏膜的结构遭到破坏，一旦提抗力下降了我们很容易被感染患病。

尿道炎的表现症状就是尿道黏膜出现炎症，它的发病因素是多方面的，主要是病菌打破细菌平衡，同时有手淫习惯和房事过度、抽烟喝酒或者穿紧身内裤的都会导致尿道受压迫，从而变得损伤，局部出现瘀血，导致缺血、缺氧，让我们的尿道的黏膜的结构遭到破坏，一旦提抗力下降了我们很容易被感染患病。

尿道炎如果久治不愈我们就需要当心了，因为长期的尿道感染会在局部形成疤痕，让我们的尿道变得很窄，当我们长期排尿困难时候，也会造成射*障碍，形成不育的情况。

尿道炎会诱发产生抗精子抗体。衣原体和支原体等可诱导人体产生抗体，而这些抗体可能会诱导人自身产生抗精子抗体，从而造成不育。尿道炎对精子的直接作用。支原体是一种很微小的生物，可以吸附在精子中部，影响精子的活力。尿道邻近器官的感染。如附睾炎，可造成梗阻，使得精子不能运送出睾丸。如前列腺炎，精液里面就可能有大量白细胞，这将导致不育。

预防尿道远很重要，我们日常生活中需要尽量避免穿紧身内裤，同时多穿些棉质的衣裤让我们的阴部保持干燥，我们用的手纸少用有香味的，因为这些可能会让我们的阴部发炎，还是少用为妙。同时要多喝水，让我们的膀胱能及时的接受“冲洗”。以便我们把尿道的细菌排出体外。