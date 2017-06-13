兰州包皮包茎的症状与治疗

核心提示： 对于成年男人来讲，生理健康问题不仅是不能忽视的问题，反而是要加以关注和认真对待的问题。因为到了成年后大多是会有性生活的，一旦出现生理方面的问题，影响的可能就不仅仅是自己的身体健康了，更有性伴侣的身体健康也可能会受到牵累。然而很多男性朋友身体存在包皮过长病症，兰州金港城医院医生了解包皮过长的症状与治疗方面情况。

对于成年男人来讲，生理健康问题不仅是不能忽视的问题，反而是要加以关注和认真对待的问题。因为到了成年后大多是会有性生活的，一旦出现生理方面的问题，影响的可能就不仅仅是自己的身体健康了，更有性伴侣的身体健康也可能会受到牵累。然而很多男性朋友身体存在包皮过长病症，兰州金港城医院医生了解包皮过长的症状与治疗方面情况。

虽然这是一种看似寻常的病症，但其实深入了解的话会发现，不同的患者身体出现这类疾病，所具有的病症表现情况是不同的，主要也跟患者的身体体质和病情轻重情况有关。从包皮过长患者身体的体格病症方面来看，假性包皮过长症状是阴茎疲软时过长包皮包住龟头，而真性包皮过长症状是阴茎在勃起后龟头也不能露出，仍然被大部分或全部包住。

再者患者身体存在的病症对身体健康的危害，也可以说是病症的重要表现方面。一般包皮过长病症对患者身体造成的损害主要包括会造成包皮垢堆积而滋生细菌，导致泌尿系统感染;身体性器官不适症状或龟头敏感度受到影响，出现性功能障碍或性生活困难情况，严重的话甚至可导致男性不育;通过性接触使性器官部位的细菌或病情影响到性伴侣的身体健康等。

受到病症影响出现的局部不适问题，可以通过药物治疗或者是注意卫生等方法来进行治疗或改善。但是要想避免后期再次出现这种情况，就要消除致病因素，也就是通过手术治疗切除过长包皮。包皮过长手术治疗法方式也有不同，具体是根据患者身体的病情情况需要，进行针对性的治疗。

以上内容是对包皮包茎的症状与治疗这方面内容的详细介绍，现在大家也已经了解到了男性包皮包茎病症的症状表现情况，也进一步了解了包皮包茎病情的治疗方法情况，所以觉得自己身体可能有这类病症的朋友，可以对比下自己身体的实际情况，需要治疗的朋友就要早点治疗，不要等到身体病症造成严重的影响才意识到问题的严重性。