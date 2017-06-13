核心提示：之所以让大家去了解一下自己身体的发病原因问题，也是为了帮助更加全面的观察患者身体的病情情况，以能够让患者朋友身体的病症得到更加规范的治疗。但是往往患者朋友会更加的注重身体病情的治疗问题，而忽视了病症的发病原因方面情况。生活中有不少数男性朋友身体有包茎病情，那么男性包茎是什么原因呢？

之所以让大家去了解一下自己身体的发病原因问题，也是为了帮助更加全面的观察患者身体的病情情况，以能够让患者朋友身体的病症得到更加规范的治疗。但是往往患者朋友会更加的注重身体病情的治疗问题，而忽视了病症的发病原因方面情况。生活中有不少数男性朋友身体有包茎病情，那么男性包茎是什么原因呢？

一、先天性包茎。作为新生儿自然是决定不了身体的发育情况的，所以很多男性朋友身体的病情是先天性的原因导致的，也就是从出生时身体就存在包茎病症，只是有些小儿身体是包皮与龟头表面相粘连的情况，可在后期生长发育后有所改变或自然消退，也有一部分男性朋友身体的包茎病症没有发生变化，而对身体产生多方面的影响。

二、真性包茎。包皮包茎病情有真性和假性之分，假性包皮包茎病情表示比较轻微的病症，而真性包皮包茎病症就是得以明确的疾病，也比较严重，会造成其他的相关疾病发生。真性包茎患者身体病情多存在包皮口及尿道外口狭窄现象，不仅会造成排尿困难情况，还会因为身体病症没有及时得到治疗而诱发出现包皮龟头炎、早泄等男性疾病。

三、继发性包茎。从病情的名称可以看出，这类病症主要是受到其他男性疾病的影响而诱发出现的情况，但是患者本身多是患有包皮过长病症的，身体存在包皮过长病症时受到损伤，或者是没有注意卫生，造成细菌感染或炎症感染，出现包皮粘连现象或包皮，而导致包皮口疤痕，出现包皮口狭窄的继发性包茎病症。

兰州金港城医院医生已经帮助大家对不同类型的男性包茎病症是什么原因引起的这个问题进行了详细的介绍，但是不管是什么原因造成的男性包茎病症，都要及时规范治疗。包茎病症本身就一种比较严重的病情，容易对男性朋友的身体健康造成严重的损害，所以接下来还希望男性朋友自己能够重视病情治疗问题。