秋季白癜风患者需要重视的问题

核心提示：秋季的皮肤变坏了，这是很多美女痛心疾首的呼吁。而白癜风在秋季复发也大大地增加，那么如何让白癜风不复发，怎样在秋季做到更好的护理？专家通过对白癜风的病情分析，将秋季白癜风患者需要重视的问题做出了归纳和总结。

秋季的皮肤变坏了，这是很多美女痛心疾首的呼吁。而白癜风在秋季复发也大大地增加，那么如何让白癜风不复发，怎样在秋季做到更好的护理？专家通过对白癜风的病情分析，将秋季白癜风患者需要重视的问题做出了归纳和总结。

绝大多说的病人都反应这个情况，白癜风的发生、加重、复发或好转与季节确实有着密切的关系，一般规律是冬季发病，或加重及复发者最多，至秋季气候转暖后皮损治疗则见效快，疗程短，效果最 好，病情轻的病人在此季节皮损亦可自行消退。重者可患者由于白癜风易于反复发作，病人又长期内服及外用多种药物治疗，使部分病人的发病规律发生了变化，此时病人加重了精神负担，也给治疗带来一定的困难.因此，在治疗白癜风的过程中，要考虑到本病与季节、季节与治疗效果的关系。

由于部分病人的发病有一定的自然规律，治疗时要慎重用药，尽量减少或不用副作用大的或刺激性较强的药物，以免因用药不适当而改变了疾病的规律，造成病情的加重，延长病程，给病人造成不应有的痛苦。由于部分白癜风患者在不同的季节有加重，反复或缓解消退的自然规律，有人又将秋冬寒冷季节发病加重或复发，秋季减轻或消退者称为冬季型白癜风。在冬季减轻或消失而秋季加重或复发者称为秋季型白癜风。

研究发现，白癜风开始发病于春季者最多，其次冬季、秋季。而皮损加重的季节则以冬季最多，春季为第二位，秋季位于第三位，总的来说，冬春两季是白癜风发病加重和复发的主要季节，掌握和了解了白癜风与季节的关系后，就能根据病人在不同的季节皮损的变化采取相应适当的措施，加快皮损的消退，缩短治疗的时间。秋秋季节病情好转并不意味着体内的毒素消失，而是毒素相对的不很活跃，这时更应该抓紧时间治疗，使之在冬春来临前，无复发及加重的机会，使病人早日得以康复。

秋季是一个丰收的季节，但是同时白癜风的猖獗也在秋季，秋季白癜风病情刚刚的复苏所以患者应当早日治疗，防止冬季到来的时候，白癜风病情已经影响日常的生活。秋季虽然会将皮肤变得糟糕，但是同样的及早治疗就能把疾病扼杀在摇篮。