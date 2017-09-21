核心提示：白癜风是一种常见的皮肤色素失常而引起的的疾病，患者往往在脸部、颈部、手部等地方出现许多白斑，严重影响了患者的外观形象。白癜风长在不暴露的地方还可以接受，当长在脸部或者颈部，让人无法接受。那么，什么原因导致颈部出现白癜风呢？我们来了解一下。

白癜风是一种常见的皮肤色素失常而引起的的疾病，患者往往在脸部、颈部、手部等地方出现许多白斑，严重影响了患者的外观形象。白癜风长在不暴露的地方还可以接受，当长在脸部或者颈部，让人无法接受。那么，什么原因导致颈部出现白癜风呢？我们来了解一下。

1、从事一些户外或化学制剂工作的人群，一来是因为颈部暴露在外面，会经常受到阳光的照射，过度的紫外线照射会使得黑色素细胞提早消亡，引发颈部白癜风。二来是因为接触那些化学制剂，尤其是酚类的化合物，对于颈部的黑色素细胞有着一定的伤害性，阻碍黑色素的生成，诱发白癜风疾病。

2、因意外事故导致颈部受到外伤。外伤的出现没有及时处理或处理不当，会导致伤口发炎或者是感染等，愈合后就会在患处留下白斑，引发创伤性白癜风。

3、饮食不规律，偏食或者挑食会导致黑色素进行正常功能所需的营养物质和原料得不到充足的供应，阻碍黑色素的生成。另外，饮食的不合理性还会导致自身免疫力低下，无法更好地抵御外界疾病的侵袭。

4、精神压力大。消极的心理情绪会导致体内的神经递质合成增加，消耗更多的酪氨酸，阻碍黑色素的合成速率，诱发颈部白癜风疾病。

通过以上对引起颈部白癜风原因，可以帮助患者找出自己的发病原因。到正规医院及时的治疗是关键。假如病情得到控制，也不要放松警惕，一定要避开以上不良因素，这样，才能有效的防止白癜风的复发。