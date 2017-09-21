兰州白癜风医院：毒面膜盛行，白癜风患者需谨慎

核心提示： 前段时间，90后美女周梦晗在朋友圈售卖毒面膜造成多人毁容的一篇新闻报道，在网上风传，引发了人们对“朋友圈面膜”安全的思考。

前段时间，90后美女周梦晗在朋友圈售卖毒面膜造成多人毁容的一篇新闻报道，在网上风传，引发了人们对“朋友圈面膜”安全的思考。

近日，央视的一则报道也进一步揭露“微商传销”的本来面目——“通过朋友圈炫富，靠发展下线赚钱”。

那么，白癜风患者能敷面膜吗？这些毒面膜对白癜风患者有什么影响？让我们来听听兰州中研白癜风医院刘中海专家的解释。

刘中海专家说，白癜风患者最 好不要使用面膜。而那些毒面膜更应该要杜绝。

先来看看毒面膜里面都有些什么“毒”。

首先是荧光增白剂，这一成分在片状面膜中经常被查出，荧光剂是一种无色有机化合物，虽然荧光剂对人体有何危害尚无定论，但对其普遍的说法是非常不好溶解，堆积在体内会大大消减人体的免疫力。

目前国内法律对美白护肤品如何添加荧光剂并无强制标准规定，黑心的商家更不会把这个成分标注在成分表中。

第二大危害成分当属防腐剂，很多假冒面膜生产环境简陋为了保证面膜不发霉变质，往往添加了超标防腐剂。面部接触过量的防腐剂会使皮肤产生过敏现象，发生接触性皮炎，长期使用甚至存在毁容的危险。

而癜风患更要慎重选择面膜。影响白癜风的因素很多，很容易会因为一些外部不利刺激而导致病情的加重。再加上皮损部位的皮肤比较敏感，对外界刺激的抵抗能力较弱，而面膜里含有一定的化学成分，难免会对患处皮肤带来一些不利刺激。因此，专家建议，面部长白斑，最 好是不要使用面膜，不然脸上的白斑很容易受到一些不良刺激而引起扩散。而那些毒面膜更是会加重病情。得了白癜风后一定要注意尽早治疗，查明病因，对症治疗，科学饮食，小心忌口，养成良好的生活习惯，辅助白癜风的治疗。