绵阳治疗宫颈糜烂好的医院

宫颈糜烂是临床最为常见的一种宫颈疾病，对女性健康的影响非常大。据临床调查显示，宫颈糜烂患者比其他女性患宫颈癌的几率要高出几倍。如果女性朋友出现了宫颈糜烂的情况，一定要选择一家正规专业的妇科医院积极治疗。

宫颈糜烂不治疗会有哪些危害？

▲罹患宫颈癌的几率是健康女性两倍；

▲影响性生活质量，出现接触性出血或性交痛；

▲可能导致不孕，或先兆流产；

▲引起白带异常或者外阴瘙痒，给女性带来尴尬。

绵阳高水妇科医院妇科专家介绍说：在宫颈糜烂修复手术-奥洛克技术没有面世之前，女性患者只能选择激光、电灼、冷冻等传统方法治疗，治疗时存在技术上难以均匀掌握，会出现深浅不一，导致反复发作，迁延难愈。

作为一种非入侵性的宫颈修复系统，奥洛克能对宫颈糜烂均匀修复，不留下任何痕迹，不伤子宫，恢复光滑如初，阻断病变，保障孕育，且无毒副作用；手术简单、方便，几乎无任何并发症及不良反应，不需住院。患者治疗过程由原来少则2-3月，多则2-3年有效缩短为10~15分钟，1-3个月即可完全康复！是目前国际上最具实效的高端妇科诊疗技术。

推荐疗法：奥洛克宫颈修复工作站

“奥洛克”宫颈修复工作站，是专治宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈囊肿等疾病的前沿技术，是现代工程技术和医学相结合的完美产物。该系统作为一种微创的治疗方法，由计算机工作站控制的电磁波，通过细如发丝的电极，把电能转化成热能聚焦于病变处。

奥洛克的优点：

创伤小：安全无创，对宫颈无损伤。无创治疗、无菌操作、无痛手术，有效避免出血、感染等并发症，术后不留瘢痕，宫颈光滑如初，不影响生育功能、不影响性生活。

复发率低：准确扫描各类病灶，及时阻断病变，防止炎性组织恶化和蔓延，积极重建组织细胞，激发抗体，提高免疫。杜绝复发和“假性治疗”，一次性达到治好的目的。

疗程短：只需要10分钟就可以完成治疗，不影响工作和学习；奥洛克手术简单、方便，几乎无任何并发症及不良反应，不需住院。患者治疗过程由原来少则2-3月，多则2-3年有效缩短为10-15分钟，1-3个月即可康复！

不影响生育：对宫颈无损伤，不影响生育，非常适合有生育要求的年轻女性。

不易复发：由里向外及时治疗，不易复发；且治疗后能增强宫颈免疫力，降低了复发的可能性。

临床效果好：国内妇科专家鼎力推荐，已有几十万例成功治疗案例。

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