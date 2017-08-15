绵阳高水治疗宫颈糜烂多少钱

宫颈糜烂是临床常见的一种妇科疾病，对女性健康的影响非常大，宫颈糜烂不仅影响女性正常的工作和生活，疾病还会影响女性生育，甚至引发癌变，如果出现了宫颈糜烂的情况，建议女性朋友选择正规专业的医院进行治疗。

在绵阳治疗宫颈糜烂的方式有很多种，不同的治疗方式，所需要的费用不同，建议女性朋友选择正规专业的医院进行治疗，医生会根据女性不同的发病情况，选择适合的治疗方式。

1、轻度宫颈糜烂

许多女性朋友患了轻度宫颈糜烂但是不以为意，认为只需要自己选择一些药物治疗就可以了，但是对于想要治好轻度宫颈糜烂的女性来说，这并不是一个合适的疗法。一般来说，如果经医生检查确诊为轻度宫颈糜烂，并排除了宫颈恶性病变，可通过阴道上药进行宫颈局部治疗。

2、中度宫颈糜烂

中度宫颈糜烂患者一般都选用物理方法进行治疗，例如激光、冷冻和电熨术，尤其是激光疗法，虽然对宫颈糜烂中度有一定的疗法，但是术后易复发，由于激光只能对糜烂表面浸润杀菌、消炎的作用，并不能治好深层病灶，使深层病灶还残留在宫颈口深处，过了一段时间，深层的病灶开始蔓延，使炎症复发，因此，激光治疗属于“假性治疗”。

3、重度宫颈糜烂

患者重度宫颈糜烂的，传统的物理方法难以有效治疗宫颈糜烂，容易出现复发，所以进行宫颈糜烂的治疗，一定要注意合理选择适宜治疗方法，才能够从根本上解决疾病的困扰，拥有健康身体。需要指出的是，重度宫颈糜烂与宫颈癌前病变有着一定的联系，所以重度宫糜的治疗需要特别重视，可选择手术方式治疗。

绵阳治疗宫颈糜烂，推荐--奥洛克宫颈修复工作站

绵阳高水妇科医院妇科专家白素萍主任介绍说：在宫颈糜烂修复手术-奥洛克技术没有面世之前，女性患者只能选择激光、电灼、冷冻等传统方法治疗，治疗时存在技术上难以均匀掌握，会出现深浅不一，导致反复发作，迁延难愈。

奥洛克宫颈修复技术优势

作为一种非入侵性的宫颈修复系统，奥洛克能对宫颈糜烂均匀修复，不留下任何痕迹，不伤子宫，恢复光滑如初，阻断病变，保障孕育，且无毒副作用；手术简单、方便，几乎无任何并发症及不良反应，不需住院。患者治疗过程由原来少则2-3月，多则2-3年有效缩短为10~15分钟，1-3个月即可完全康复！是目前国际上最具实效的高端妇科诊疗技术。

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