绵阳市男科挂号？2010年，全国医疗行业的积极推进规范化管理，绵阳高水男科医院也迎来男科精细化发展的黄金时期。随着就医环境、医疗水平、医疗设备、专家团队、系统化标准化管理的不断规范、不断完善，绵阳高水男科医院迈入精细化男科的领航者之列。

绵阳市男科挂号？服务：如沐春风

实行“无假日门诊”，创建“无烟输液室”为患者就医提供方便。

实施“一医一患一诊室”绿色护理，充分尊重患者隐私权与知情同意权。

视患者为亲人，全程导医陪诊，接待患者热心、耐心、细心、有责任心。

保障就医环境整洁、安静、温馨，减缓患者心理压力，让患者舒心看病。

绵阳高水男科医院打造专业男科品牌许下的五大承诺！

一、坚持以“病人为中心”，关爱病人，把责任心贯彻落实到每项医疗服务当中去。

二、充分尊重患者知情权、同意权、公布药品价格和主要医疗服务项目收费标准，根据病情需要，需使用贵重药品或大型检查，必须事先征得病人同意。

三、不断提高从业人员素质，强化医疗质量意识。不断提高临床医生掌握新技术、新理诊的能力。

四、全面推行全方位的整体护理模式，为病人提供心理、社会、预防、保健、康复多方面的综合服务。

五、不收红包、无开单费，无处方回扣、无乱收费现象等。