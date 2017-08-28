南京尖锐湿疣哪个医院治疗好

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西医治疗尖锐湿疣的好方法有哪些？尖锐湿疣这种性传播疾病在我们日常并不少见，该疾病的治疗方法也比较多，西医治疗尖锐湿疣的好方法有药物治疗、激光治疗、手术治疗、电烧灼治疗等等。根据患者病情的不同，所适合的治疗方法也不一样，因此，患者还需选择正规的医院，对症治疗。为了便于大家了解，下面就为大家做下详细的介绍。

1、去除尖锐湿疣病因：如男性患包皮过长、包茎，应找外科医生做手术治疗;女性患慢性子宫颈炎、念珠菌阴道炎应请妇科医生治疗;若患淋病则应到皮肤科治疗。

2、药物治疗尖锐湿疣：尖锐湿疣治疗应该保持清洁干燥，可用1/4000～1/8000高锰酸钾溶液，或3%硼酸水，或1.5%双氧水溶液外洗，亦可用0.1%升汞溶液外洗。每日洗2～3次，然后扑5%升汞滑石粉或5%水杨酸、10%硼酸滑石粉，或5%氟脲嘧啶乳剂，或3%无环鸟苷软膏。

3、电烧灼治疗尖锐湿疣：是较老的一种治疗尖锐湿疣方法。过去皮肤科医师常用高频电刀或电烙铁烧灼寻常疣、色素痣及其他皮肤赘生物。它的特点是操作简单，见效快。高频电刀能直接切除和干燥疣体，治疗也较，但是，电烧灼疮面愈合较缓慢。综上所述，电烧灼治疗，可用于任何尖锐湿疣治疗。

4、激光治疗尖锐湿疣：是皮肤性病科常用的治疗尖锐湿疣的方法。它的特点是见效快，在治疗的当时，疣体即可脱落。常用的是二氧化碳激光，烧灼疣体，一般1次即可使疣体脱落。但是，由于激光的光束过于集中的原故，激光治疗只适用于疣体较小的尖锐湿疣。

5、手术治疗尖锐湿疣：尖锐湿疣一般不主张手术切除，因为手术治疗后，尖锐湿疣很容易复发，使治疗失败。但对带蒂的较大的疣体可考虑手术切除。有的患者尖锐湿疣生长过于迅速，或大如菜花，其他治疗十分困难，可考虑手术治疗。为防止复发，术后配合其他治疗。