39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 南京华肤医院 > 正文
综合
问医生

南京尖锐湿疣哪个医院治疗好

2017-08-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：专家热线：173－6603－1204（VX同号）南京华肤医院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　西医治疗尖锐湿疣的好方法有哪些？尖锐湿疣这种性传播疾病在我们日常并不少见，该疾病的治疗方法也比较多，西医治疗尖锐湿疣的好方法有药物治疗、激光治疗、手术治疗、电烧灼治疗等等。根据患者病情的不同，所适合的治疗方法也不一样，因此，患者还需选择正规的医院，对症治疗。为了便于大家了解，下面就为大家做下详细的介绍。

　　1、去除尖锐湿疣病因：如男性患包皮过长、包茎，应找外科医生做手术治疗;女性患慢性子宫颈炎、念珠菌阴道炎应请妇科医生治疗;若患淋病则应到皮肤科治疗。

　　2、药物治疗尖锐湿疣：尖锐湿疣治疗应该保持清洁干燥，可用1/4000～1/8000高锰酸钾溶液，或3%硼酸水，或1.5%双氧水溶液外洗，亦可用0.1%升汞溶液外洗。每日洗2～3次，然后扑5%升汞滑石粉或5%水杨酸、10%硼酸滑石粉，或5%氟脲嘧啶乳剂，或3%无环鸟苷软膏。

　　3、电烧灼治疗尖锐湿疣：是较老的一种治疗尖锐湿疣方法。过去皮肤科医师常用高频电刀或电烙铁烧灼寻常疣、色素痣及其他皮肤赘生物。它的特点是操作简单，见效快。高频电刀能直接切除和干燥疣体，治疗也较，但是，电烧灼疮面愈合较缓慢。综上所述，电烧灼治疗，可用于任何尖锐湿疣治疗。

　　4、激光治疗尖锐湿疣：是皮肤性病科常用的治疗尖锐湿疣的方法。它的特点是见效快，在治疗的当时，疣体即可脱落。常用的是二氧化碳激光，烧灼疣体，一般1次即可使疣体脱落。但是，由于激光的光束过于集中的原故，激光治疗只适用于疣体较小的尖锐湿疣。

　　5、手术治疗尖锐湿疣：尖锐湿疣一般不主张手术切除，因为手术治疗后，尖锐湿疣很容易复发，使治疗失败。但对带蒂的较大的疣体可考虑手术切除。有的患者尖锐湿疣生长过于迅速，或大如菜花，其他治疗十分困难，可考虑手术治疗。为防止复发，术后配合其他治疗。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈