南京尖锐湿疣哪家医院好

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哪些药物治疗尖锐湿疣效果较明显？尖锐湿疣是一种危害性极大的性传播疾病，该疾病不仅仅会给患者身体造成严重伤害，同时还会传染给自己的家人。大家在发现尖锐湿疣的症状时，应该及时到医院进行治疗，以免病情加重。临床上治疗尖锐湿疣的方法有很多，其中比较常见的就是药物，治疗尖锐湿疣效果较明显的药物也比较多，以下是相关内容介绍。

外用药物治疗尖锐湿疣：

1、碘片、碘化钾各25克，加75%酒精100毫升，充分溶解后用牙签蘸涂，待干后再反复点涂3—5次，连续治疗尖锐湿疣3—5次。

2、99%冰醋酸用竹签或牙签点涂疣体，每日1次，连用2—4次。

3、18%过氧乙酸液点涂患处，使尖锐湿疣的疣体变白，每周1次，连用2—3次。

4、40%甲醛5毫升、液体酚2克、75%酒精50毫升，以蒸馏水加至100毫升，局部点涂，每日2次。

5、鸦胆子油适量，直接点涂尖锐湿疣处，每天1次，连用2—3次。

内服药物治疗尖锐湿疣：

1、湿热下注型尖锐湿疣治疗：苍术10g、黄柏10g、生苡仁30g、土茯苓30g、丹皮10g、通草10g、泽泻10g、马齿苋30g。方中苍术、黄柏清下焦湿热;生苡仁健脾除湿，具有抗病毒的功能;配土茯苓、丹皮、通草、泽泻、马齿苋解毒除湿，活血化瘀。如湿热重者，可加入龙胆草10g、;大便不通者，可加入芦荟10g、

2、外染毒邪型尖锐湿疣治疗：马齿苋60g、败酱草15g、紫草15g、大青叶15g、木贼草15g。方中马齿苋为主药，清热解毒;配合败酱草、紫草、大青叶、木贼草加强清热解毒、活血散结之效。如皮损灰暗，或病程较长，酌加蜂房、丹参、红花等活血化瘀之品。

3、血瘀滞型尖锐湿疣治疗：仁10g、红花10g、川芎10g、当归10g、丹参10g、蜂房10g、柴胡10g、夏枯草30g。方中取桃仁、红花、川芎、当归、丹参、蜂房活血化瘀;柴胡疏肝理气，引药直达病所;夏枯草清热解毒，软坚散结。如患者为气虚者，可加入生黄芪30g、，补气解毒，提高机体免疫力;疣体坚硬者，可加入生龙牡各30g、以软坚散结。