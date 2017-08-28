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南京尖锐湿疣哪里治疗比较好

2017-08-28
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核心提示：专家热线：173－6603－1204（VX同号）南京华肤医院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　物理治疗尖锐湿疣的方法哪些有效？尖锐湿疣这种性传播疾病在我国比较高发，该疾病一般会通过直接性接触、间接接触以及母婴等方式进行传播，给患者的身心健康带来很大的危害性。大家对于该疾病应该早发现早治疗，以免病情加重，增加治疗难度。目前治疗尖锐湿疣的方法并不少见，其中物理治疗尖锐湿疣应用广泛，效果好，为了便于大家了解，下面就为大家做下详细的介绍。

　　1、微波治疗尖锐湿疣：是进入90年代后兴起的治疗尖锐湿疣方法。它的原理是利用微波的高频震动，使疣体内部水分蒸发，坏死脱落。微波治疗的特点是，疣体破坏，不易复发，但创面恢复较慢，容易继发感染。所以微波治疗特别适用于治疗疣体较大的，孤立、散在的，同时要远离包皮系带的尖锐湿疣，以防损伤包皮系带，影响男性的性功能。

　　2、冷冻治疗尖锐湿疣：是一种皮肤科常用的治疗尖锐湿疣方法，它是以液氮或二氧化碳干冰冷冻皮肤病损，使皮肤损害局部水肿、坏死，以达到治疗的目的。尖锐湿疣是由于尖锐湿疣病毒的感染，导致皮肤粘膜的良性增生。它有大量的小血管，增殖迅速。用冷冻的方法可使尖锐湿疣内结冰，形成组织局部的高度水肿，从而破坏疣体。冷冻治疗的好处是局部不留痕迹。可用喷雾法或直接接触法，适用于平坦较小的疣体。一般每周冷冻1次，连续2～3次。

　　3、电烧灼治疗尖锐湿疣：是较老的一种尖锐湿疣治疗方法。过去皮肤科医师常用高频电刀或电烙铁烧灼寻常疣、色素痣及其他皮肤赘生物。它的特点是操作简单，见效快。高频电刀能直接切除和干燥疣体，治疗也较，但是，电烧灼疮面愈合较缓慢。综上所述，电烧灼治疗，可用于任何尖锐湿疣的治疗，但是对施术者的技术要求较高，烧灼太过或不足都是有害的。同时要注意无菌操作，预防感染。

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