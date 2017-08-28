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南京尖锐湿疣哪里治的效果好

2017-08-28
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核心提示：专家热线：173－6603－1204（VX同号）南京华肤医院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　怎样治疗尖锐湿疣疗效显著？尖锐湿疣大多发生于18～50岁的中青年人，大约经过半个月至8个月，平均为3个月的潜伏期后发病，对于不幸患上尖锐湿疣的患者来说，能够及时接受正确的治疗才是关键，那么怎样治疗尖锐湿疣疗效显著呢？很多人都不是很了解，下面我们针对此问题进行具体介绍。

　　微波治疗：采用微波手术治疗机，利多卡因局麻，将杆状辐射探头尖端插入尖锐湿疣直达疣体基底，当看到就体变小、颜色变暗、由软变硬时，则热辐射凝固完成，即可抽出探头。凝固的病灶可以用镊子挟除。为防止复发，可对残存的基底部重复凝固一次。

　　β-射线治疗：我们应用β-射线治疗尖锐湿疣取得了较为满意的效果，该方法疗效高，无痛苦、无损伤、副作用少，复发率低，在临床上有推广价值。

　　药物治疗：口服激素西药包括阿曾洛韦、更普洛韦、干扰素、白介素等，这些治疗方法可较快的抑致病情，消除症状，但不能，且停药后易复发，副作用大。轻者需要1个月，重则反复治疗尖锐湿疣，不止其期限。清热解毒的中成药或草药。在一定程度上可以缓解症状，清除体内毒素，但药性存在不稳定，提纯度低，治疗尖锐湿疣时间长。轻者需要3-6个月，重则半年以上，乃至长期服药控制。长期治疗或许有的可能，复发率较低。

　　手术治疗：对于单发、面积小的湿疣，可手术切除。对巨大尖锐湿疣，可用Mohs氏手术切除，手术时用冷冻切片检查损害是否切除干净。

　　冷冻治疗：利用-196℃低温的液体氮，采用压冻法治疗尖锐湿疣，促进疣组织坏死脱落，本法适用于数量少，面积小的湿疣，可行1-2次治疗，间隔时间为一周。

　　激光治疗：通常用CO2激光，采用烧灼法治疗尖锐湿疣，本疗法适用女阴、阴茎或肛周的湿疣。对单发或少量多发湿疣可行一次性治疗，对多发或面积大的湿疣可行2-3次治疗，间隔时间一般为一周。

　　电灼治疗：采用高频电针或电刀切除湿疣。方法是局部麻醉，然后电灼，本疗法适应数量少，面积小的湿疣。

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