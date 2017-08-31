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南京哪里治尖锐湿疣可以好

2017-08-31
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核心提示：专家热线：173－6603－1204（VX同号）南京华肤医院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　男性尖锐湿疣初期症状是什么？男性尖锐湿疣的症状病初为淡红或污红色粟状大小赘生物，性质柔软，状如菜花，表面湿润或有出血，在颗粒间常积存有脓液。男性尖锐湿疣初期症状是什么？男性尖锐湿疣的症状病初为淡红或污红色粟状大小赘生物，性质柔软，顶端稍尖，逐渐长大或增多。可发展成乳头状或囊状，基底稍宽或有带，表面有颗粒。男性尖锐湿疣在肛门部常增大，状如菜花，表面湿润或有出血，在颗粒间常积存有脓液，散发恶臭气味，搔抓后可继发感染。男性尖锐湿疣位于湿度较低干燥部位的生殖器疣，损害常小而呈扁平疣状。位于湿热湿润部位的疣常表现为丝状或乳头瘤状，易融合成大的团块。

　　其实男性怎样判断是尖锐湿疣诊断并不困难，只要自己观察发现阴部外生殖器、肛周、会阴及阴道等部位的赘生物或小疣体就应当怀疑为尖锐湿疣，如果疣体是单发或多发小丘疹状，乳头状、菜花状或鸡冠花状，表面粗糙，根部有蒂或融合成片，基本就可以认定为尖锐湿疣。男性尖锐湿疣初期症状是什么？男性尖锐湿疣的诊断？非典型皮损，需结合醋酸白试验。即用纱布或棉棒浸蘸5%冰醋酸溶液(即食用白醋)紧敷患处，2～5分钟后观察：如果是尖锐湿疣的话，那么局部就会变为白色，这属于阳性反应;如果是假性湿疣的话就是阴性反应，也就是说不变色。

　　男性尖锐湿疣的危害是非常大的，如果父母有一方感染尖锐湿疣疾病，那么胎儿就非常容易行成畸形或死胎的情况。男性尖锐湿疣的危害：

　　一、得了尖锐湿疣，如果长时间不治疗的话，1-30年后有癌变的可能。

　　二、延误治疗，疣体会越长越多，可以长到肛门、直肠等。

　　三、极有可能造成尿道阻塞，甚至造成不育。

　　四、尖锐湿疣病毒hpv属高危型病毒，它的传染性很强。越晚治疗，传染性越强，就越会破坏机体免疫系统，疾病越不容易，造成一种无法的恶性循环。

　　男性尖锐湿疣术后注意事项：

　　1. 男性尖锐湿疣术后遵医嘱服用抗生素、止痛药、增强免疫药物及晚上睡前服已烯雌酚防止睡眠中阴茎勃起，保持敷料清洁干燥，避免尿液污染切口，外喷消毒剂，每日4-5次。

　　2. 男性尖锐湿疣术后注意休息，尽量少走动。

　　3. 穿宽松的内裤，减少阴茎的摩擦。

　　4.男性尖锐湿疣后易复发，主要认为是因亚临床感染的存在，个体的免疫能力下降，性伴侣的交叉传染或伴有其它的性病没有。

　　5. 男性尖锐湿疣前禁止与性伴侣同房，如发现性伴侣已被传染应双方同时治疗，避免双方相互传染久治不愈。

　　6. 浴盆、浴巾专人专用，污染的内衣、裤按先消毒后清洗处理。

　　7. 男性尖锐湿疣术后一周内保持心情平静(尽量少接触爱人或女友，避免想或接触色情、淫秽杂志，激情网络图片及视频)，避免性冲动，尽量避免勃起，以免切口裂开，发生出血与感染，如发生勃起，应作深呼吸，放松心情，转移注意力。

　　男性尖锐湿疣初期症状是什么？通过上述介绍后，相信大家应该了解了，尖锐湿疣这种病耽误不得，拖得越久，治疗起来就越困难，及早的治疗很关键。

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