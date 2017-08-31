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南京哪个医院治疗尖锐湿疣能好

2017-08-31
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核心提示：专家热线：173－6603－1204（VX同号）南京华肤医院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　生活中，很多人都不知道尖锐湿疣是什么病，而对于尖锐湿疣患者来说并不陌生，患病后，常给尖锐湿疣患者带来危害的同时，还影响家人的健康。由于尖锐湿疣都是长到患者隐私部位的，所以很少有患者能主动提起。因此，了解尖锐湿疣的相关知识是非常重要的。下面介绍感染尖锐湿疣出现的症状表现，希望对大家有益。

　　感染尖锐湿疣出现的症状表现：

　　1、病初为淡红或污红色粟状大小赘生物，形态如丘疹状、乳头状、菜花状、鸡冠状，性质细嫩、顶端稍尖，无痛痒感，渐渐长大或增多。

　　2、赘生物基底稍宽或有带，表面有颗粒，表面湿润或有出血，在颗粒间常集中有脓液，散发腐臭气味，搔抓后可继发化脓。

　　3、位于湿度较低干燥部位的生殖器疣，损害常小而呈扁平疣状。位于湿热湿润部位的疣常表现为丝状或乳头瘤状，易融合成大的团块。

　　4、男性好发于冠状沟、龟头、包皮、系带、尿道口，少数见于阴茎体部，同性恋者可发生于肛周及直肠。但很少见于阴囊。

　　上文为大家介绍的便是感染尖锐湿疣出现的症状表现，希望可以帮助到朋友们。对于尖锐湿疣患者而言，最重要的就是要找对治疗方法。因此，日常生活中，一旦发现感染尖锐湿疣出现的症状表现，一定要尽早到正规专业的医院进行治疗，以便早日恢复一个健康的身体。

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