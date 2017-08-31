南京治疗尖锐湿疣的效果哪里好

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我们知道，尖锐湿疣是常见的性病之一，患上尖锐湿疣疾病后，如果早早日没有及时治疗，不仅不会康复，还会给患者带来更严重的危害，并引发尖锐湿疣的并发症。因此，对于尖锐湿疣疾病，大家应该尽早的了解一些，这样才能更有利于尖锐湿疣患者的治疗。那么，哪些是尖锐湿疣的并发症呢？看了下面的介绍后，相信大家会有所了解。哪些是尖锐湿疣的并发症？下面看看专家是如何介绍的：

1、溃疡、出血：病变增大、增多后，可引起局部的异物和不适感。由于发病的部位多在包皮内、尿道、肛周等，这些部位容易受微生物感染，导致病变部位的溃疡、化脓、出血、疼痛和肿胀。

2、传染婴儿、影响生育质量：患生殖道疣的孕妇，在分娩时，通过产道的婴儿可能被传染，引起婴幼儿的咬吸道疣。

3、非生殖器部位的乳头状瘤：通过直接接触或被污染的物品的间接接触，可导致眼结膜的乳头状瘤和口腔粘膜的乳头状瘤。

4、癌变：恶性肿瘤是尖锐湿疣严重的并发症。hpv16、18型感染后，若治疗不及时，在将来很可能导致阴茎癌等恶性肿瘤，使得男性的健康受到严重的威胁。

对于“哪些是尖锐湿疣的并发症”问题，看了上面的介绍后，想必大家都有所了解。尖锐湿疣虽是一种传染性较强的疾病，但只要选对方法，还是可以帮助尖锐湿疣患者早日摆脱疾病带来的痛苦的。尖锐湿疣治疗时，患者一定要擦亮两眼，到专业医院治疗，以免延误治疗时机。