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南京哪家治尖锐湿疣医院比较好

2017-09-30
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核心提示：南京华肤医院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　生殖器疱疹怎么医治才是好的？生殖器疱疹是一种非常严重的性疾病，一旦患上，会使身体严重受到伤害。而人们如果不重视生殖器疱疹的医治，任由这种传播疾病肆意的延续发展，就很有可能致使患者发生癌变，促使终身遗憾。所以，医治该病是至关重要的。生殖器疱疹怎么医治才是好的？

　　生殖器疱疹是一种常见的性病，分布广，传播迅速，多发生于有不洁性交史的人群。生殖器疱疹由单纯疱疹ⅱ型病毒感染引起，病理表现为男女生殖器部位急性炎症性皮肤病，发病特点是生殖器部位出现疱疹，发作部位往往固定，反复发作，复发率可达60%。该病还可以传染给配偶或与之发生性关系的人。如果妊娠期间被感染，还会感染胎儿，造成早产、死产及胎传性疾病。据相关统计数据表明，该病毒与宫颈癌的发病有关，使宫颈癌的发病率增加5倍。

　　本病潜伏期为4至7天。发疹前后有发热、头痛、全身不适，骶部神经可感觉异常。病毒经皮肤、黏膜破损处进入人体内，在伤口附近生长繁殖，然后经过血液循环或神经通路传播和扩散。原发感染消退后，病毒潜居体内，伺机作乱。机体抵抗力下降，或受凉、发热、情绪激动、月经或机械刺激时，处于使潜伏、休眠状态的病毒将被激活、再度发病。

　　女性发病主要发生于大小阴唇、阴蒂或宫颈处，呈现集簇性分布，先为红色丘疹，可变成小水疱，疱疹半透明，内含黄色液体，抓后极易破溃糜烂，可灼热疼痛，也可能出现继发感染，腹股沟淋巴结肿大，有压痛，但多不化脓。男性生殖器疱疹多发生在阴茎龟头、冠状沟、阴囊、包皮等处，偶尔也波及尿道，引起尿道炎等。

　　生殖器疱疹怎么医治才是好的？相信各位都有了一定的了解了。生殖器疱疹的潜伏期比较长，所以，当各位的身体一旦发现上述症状后，就要趁早到专科医院接受排查。以此避免给医治上促使不必要的痛苦。

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