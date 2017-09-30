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南京治尖锐湿疣病的医院

2017-09-30
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核心提示：南京华肤医院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　生殖器疱疹中医治疗方法？患上生殖器疱疹的病人们，想尽了种种办法来医治，尤其是中医治疗方法非常受患者的青睐，是因为中医医治的办法副作用小，而且医治的过程中身体不会受伤害，给人们的生活也不会促使非常大的干扰。生殖器疱疹中医治疗方法？

　　1、湿热下注证生殖器疱疹、

　　常见生殖器部位水疱成簇，周边有红晕，或有糜烂，有轻痒，可见小便黄赤，口苦，口渴，舌红苔黄腻，脉弦滑。这是由于素日喜肥甘厚味，湿热之邪下注肝经所致。治疗法则宜清热除湿，方药常以龙胆泻肝汤加减：

　　龙胆草10g　山栀10g　黄芩10g　柴胡10g　车前子(包)10g　生地10g　当归10g　木通10g 生甘草

　　方中龙胆草清泻肝经湿热;山栀、黄芩、柴胡配合龙胆草清肝利胆;车前子、木通清热利湿;生地、当归凉血活血;生甘草调和诸药。水疱大、糜烂渗液者，加生苡仁30g，茵陈10g;大便秘结者，加生大黄6g(后下)。

　　2、属于毒热蕴结证的生殖器疱疹

　　见阴部疱疹大而红，局部肿胀，疼痛明显，腹股沟淋巴结肿大，或有低热，排尿困难，舌红绛，脉滑数。这是由于不洁性交，外染淫毒，毒热结聚阴部所致。治疗法则宜清热解毒，常以方药为清毒神圣汤加减：

　　金银花30g　天花粉30g　蒲公英30g　当归15g　生甘草10g　板蓝根

　　方中金银花清热解毒为主药;天花粉排毒驱腐;蒲公英、板蓝根配合主药加强治疗作用;当归、生甘草养血活血，调和诸药。如小便黄赤，排尿疼痛困难者，加马鞭草15g，天葵子10g，淡竹叶10g;淋巴结肿大疼痛者，加地丁30g，夏枯草10g。

　　3、肾气不足证的生殖器疱疹

　　常见于复发性阴部疱疹，疱疹干涸较小，无自觉症状，但经常复发。这是由于肾气不足，淫毒之邪未尽所致，由于肾气不足故多伴有腰膝酸软，浑身乏力。阴虚者，则多有五心烦热，失眠多梦，遗精早泄，舌红少苔，脉象细数。肾阳不足者，则多有手足不温，少腹拘急，舌淡苔薄，脉象沉细。治疗法则以补肾为主，佐以解毒除湿。常用方药为六味地黄丸加减：

　　生熟地各10g　山药15g　山萸肉10g　枸杞子10g　茯苓15g　泽泻10g　丹皮10g　板蓝根

　　方中生熟地滋补肾阴;山药、山萸肉、枸杞子滋补肝脾肾三阴;茯苓、泽泻、丹皮乃补中有泻;板蓝根清泻余毒。如阴虚火旺者，加女贞子10g，知母10g;肾阳不足者，加制附片10g ，肉桂10g，仙灵脾10g。

　　生殖器疱疹中医治疗方法？上面就是对于老年人生殖器疱疹医治办法有哪些的了解了，人们在挑选医治办法的医治，一定不要不分是非地，能够通过自身的患病情况来对症下药，上面的两种中药方子可能适合你，也有可能不太适合你，挑选适合你的医治方案，是非常有必要的。

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