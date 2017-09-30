南京治疗尖锐湿疣哪里医院好

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医治老年人生殖器疱疹？由于每个人的体质和心理素质不一样，所以挑选医治疾病的方式也不一样。一些人可能适合西药医治才有效果，而有些人则更加适合用医治。医治生殖器疱疹是以涂擦熏洗坐浴和外治结合。据现代分析，清热解毒燥湿与活血化瘀散结一类药都大多是有抗病毒和抗肿瘤、抗炎的的疗效。腐蚀赘疣杀虫药大多有细胞毒和化学性腐蚀的某些作用，益气健脾利湿药多具备加强和调整人体免疫功能的作用。医治老年人生殖器疱疹？

一 生殖器疱疹的治疗：治疗主要为根据症状、体征，结合舌脉，通常将生殖器疱疹分成三型，即湿热下注、毒热蕴结、肾气不充分，分别予以不相同的治疗方法。

二 局部治疗 目的是防止患处感染，保持患处清洁干燥。一般用1：5000高锰酸钾坐浴或浸洗患处;也可用3%的双氧水溶液清洗患处;或用0.5%的阿糖胞苷溶液涂患处。

三免疫治疗：生殖器疱疹怎么治？专家说免疫治疗也是不错的方法，免疫治疗对减少复发有一定作用，另外还以提高机体免疫力。

医治老年人生殖器疱疹？医治生殖器疱疹也是因患者的具体情况来决定的，如果患者疣体过大则需要运用手术医治，中药医治生殖器疱疹疗效好，也是有一定针对性的。如果各位发现自身请问专家就目前的情况来看老年人生殖器疱疹怎么医治必须要先去专业的医院检测，由医生确定整套医治方案，自身千万不能够随便用药。