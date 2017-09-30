南京好的尖锐湿疣医院

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医治生殖器疱疹的治疗方法？生殖器疱疹是性传播高发的一种疾病，对患者有非常大的损害，一旦发现有患上的征兆要时间就诊，避免错过了时期造成遗憾。患者一定要有一个好的心理状态，如果心理方面异样一定要及时改正并作出适当的调理，只有摆脱心理的阴影才能更有信心去对抗疾病。医治生殖器疱疹的治疗方法？

二氧化碳激光器适合例疣状体是较小的。在女人宫颈口和男人尿道口的湿疣是不好用外用药的，但能够用二氧化碳激光医治。

用棉签浸蘸液氮后液氮冷冻，稍加压放置于皮损上放几秒钟的时间，像这样重复多次后。一周1次，一般需数次医治。有一些不良反应包括局部水肿，可连续数天。

电灼适于有蒂、大的生殖器疱疹。当呈现菜花或疣赘状生长时，基部通常形成蒂，此时先以电灼法在蒂部作切割是最有效的医治方式，剩余的伤害能够运用冷冻、激光或药物等医治等。

光动力治疗方法(PDT)的办法是将新鲜配制的20%ALA溶液一直外敷于患处3小时，然后用150mj/cm2HeNe激光照射20至30分钟。间隔1～2周的医治时间，一般1～3次即可医治好，尿道生殖器疱疹医治好率在98%上述的医治，且反复病发率非常低。

手术适于大型的生殖器疱疹。以手术办法将生殖器疱疹的主体切除，在伤口愈合好之后运用局部药物医治或技术冷冻方式医治。某些患者包皮过长，建议患病的男人运用包皮环切术。

医治生殖器疱疹的治疗方法？了解一些医治的方式之后，另外建议患者极其亲属有病必须要趁早医治，以此避免耽搁医治的时机，祝你早点康复。如果大家还有什么疑问，可以咨询我们的在线专家。