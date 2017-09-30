南京尖锐湿疣好的治疗医院

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怎么治疗生殖器疱疹恢复得快？中国相对于其他的西方文化要保守的多，美国患有生殖器疱疹的人数几乎占了全人口的四分之一，可见这一疾病的传播性有多强。如果在不进行强有力的医治，那么影响将不堪设想。有很多人顾虑生殖器疱疹会治不好，其实没有必要有这种顾虑，只要主动的配合医生的医治，时间发现是可以成功的。怎么治疗生殖器疱疹恢复得快？

一、药物治疗：药物叫无环鸟苷，此药可减轻全身症状和疼痛，缩短病程，一般口服即可，严重者可静脉注射;第2种药叫异丁苯丙酸，有抑制疱疹病毒的作用，口服用药;第3种药叫病毒唑，可减轻症状;第4种药叫病毒灵(吗啉呱);第5种药叫阿糖胞苷。均可酌情选用。

二、局部治疗：目的是防止患处感染，保持患处清洁干燥。一般用1：5000高锰酸钾坐浴或浸洗患处;也可用3%的双氧水溶液清洗患处;或用0.5%的阿糖胞苷溶液涂患处。有的使用无环鸟苷、疱疹净霜、复方新霉素膏、红霉素膏外用，均有一定效果

三、免疫治疗：牛痘苗、卡介苗和小儿麻痹糖丸，均可用作生殖器疱疹的免疫治疗，对减少复发有一定作用。也有的使用干扰素、转移因子、胎盘球蛋白等，以提高机体免疫力。据报道，目前正在试制疱疹病毒疫苗，以预防和减少复发。

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