南京治疗尖锐湿疣好的地方是哪

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人类是生殖器疱疹的宿主，HSV-2是生殖器疱疹的首要病原体，存在于皮肤和粘膜损害的渗出液、男性产生前列腺分泌液，女人一般存在宫颈、阴道分泌液中，首要通过性生活传染，引起原发性生殖器疱疹。原发性生殖器疱疹消退后，残存的病毒经周围神经沿神经轴长期潜存于骶神经节，当机体抵抗力降低或某些激发因素如发热、受凉、感染、月经、胃肠功能紊乱、创伤等作用下，可使体内潜伏的病毒激活而复发。

什么是生殖器疱疹？大家对生殖器疱疹又有多少了解呢？生殖器疱疹属于一种普遍的性传染疾病，患病后要禁止过性生活，以免夫妻双方相互传染。生殖器疱疹一般会出现在男性殖器上、周围、肛周。生殖器疱疹病毒会沿着神经节不断扩散，造成为危害。那治疗生殖器疱疹有哪些方法？专家就介绍治疗生殖器疱疹方法。

1.局部疗法：原则为干燥、收敛、保护患部，防止继发感染。可外涂2%龙胆紫溶液，或选用10%次没食子酸铋、氧化锌油膏或泥膏、紫草生地榆油膏、0.5%新霉素软膏、或0.25%~0.1%疱疹净软膏、5%疱疹净二甲基亚砜溶液等。对颜面部者亦可用10%醋酸铝或锌铜合剂。

2.全身治疗：治疗原则其一使感染的HSV不能活化，甚至消灭病毒;其二调节免疫，防止再发，可用阿昔洛韦静滴或口服，丽珠威口服，干扰素肌注，白细胞介素Ⅱ肌注。我们在治疗复发性生殖器疱疹时，使用四医大生物技术中心产的干扰素300万单位肌注，每日一次，10次为一疗程，共三个疗程，适当配合使用白细胞介素Ⅱ或利百多或灵杆菌素，95%的病人不复发。