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南京治疗面瘫医院在哪

2017-08-25
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核心提示：面瘫带给大家的影响是很大的，大部分患上面瘫以后，都会产生一些自卑的心态，并且不愿意出门，不敢和别人进行交流，所以说面瘫带给我们的伤害是很大的，在治疗面瘫的时候需要注意很多的事项，下面一起来了解一下吧。

　　面瘫带给大家的影响是很大的，大部分患上面瘫以后，都会产生一些自卑的心态，并且不愿意出门，不敢和别人进行交流，所以说面瘫带给我们的伤害是很大的，在治疗面瘫的时候需要注意很多的事项，下面一起来了解一下吧。　　1.及时发现，及早治疗.任何疾病如果能够抓住治疗的黄金时间对于病情的治疗都是有利的，面瘫也是如此.生活中一定要留意自己的身体变化，一经发现异常，应及时到医院就诊，及早的采取治疗.　　2.合理饮食.面瘫患者生活中应该多吃一些水果蔬菜，注重补充维生素以及钙质，此外，还要多吃一些粗粮，保证机体足够的能量供给;油腻不消化的食物应该尽量少食用，禁忌辛辣刺激性食物，以免刺激面神经，加重病情.　　3.注意保暖.面瘫的发生大多是由于面部受到风寒刺激引发的，因此，生活中面瘫患者应注意保暖，远离风寒，不要用冷水洗脸，夏季尤其应注意空调的使用，外出时可以戴口罩等，以保护面部.　　4.局部护理.面瘫患者除了采用正规的治疗之外，还可以进行局部护理辅助治疗.可以用中药热敷的方式，将毛巾用中药浸湿，敷在患侧，需要注意的是不要将药液浸湿到眼睛中.　　5.减少用眼.患者在生活中应该尽量的少的用眼，避免眼睛受到光源的刺激，少看电视玩电脑，出门时可以戴墨镜保护眼睛.　　当大家了解了这些内容之后，我们已经非常清楚的认识到了面瘫治疗时的注意事项有哪些了，在治疗面瘫的期间，患者朋友们一定要注意自己的心态，要坚持乐观，不要过于悲观，而且调整自己的饮食，要让自己吃的健康一些。

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