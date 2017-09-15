江苏三叉神经痛怎么治疗

核心提示：＜P＞ 三叉神经痛是一种常见的神经外科疾病，又称“脸痛”，发病年龄多在40岁以后。三叉神经痛主要症状有头面部三叉神经分布区骤发闪电样、刀割样、烧灼样的剧烈性疼痛，给三叉神经痛患者生活带来很多不便，对患者的身心都造成了一定的危害。了解三叉神经痛的诱发因素对预防三叉神经痛很有好处，那么三叉神经痛的诱发因素有哪些呢？＜／P＞

三叉神经痛是一种常见的神经外科疾病，又称“脸痛”，发病年龄多在40岁以后。三叉神经痛主要症状有头面部三叉神经分布区骤发闪电样、刀割样、烧灼样的剧烈性疼痛，给三叉神经痛患者生活带来很多不便，对患者的身心都造成了一定的危害。了解三叉神经痛的诱发因素对预防三叉神经痛很有好处，那么三叉神经痛的诱发因素有哪些呢？

诱因1：不保护疼痛扳机点

在人的面部都有一个或多个特别敏感的“扳机点”，稍不小心就会触动引发疼痛。每个人“扳机点”的位置、大小各不相同，有的甚至小到一个点或一根胡须，这些敏感点大多分布在嘴唇、鼻翼、脸颊、口角、舌头和眼睛等处。三叉神经痛患者如果不注意保护这些扳机点，很容易诱发或使疼痛加剧。

诱因2：缺乏营养

有一些三叉神经痛患者在饮食上只吃素或不吃主食，导致身体缺乏必要的营养成分，从而引发三叉神经痛发作，有的甚至会加重三叉神经痛。因为人的神经是燃烧及消耗糖的组织，如果身体缺乏维生素b1 ，有可能引起乳酸堆积侵入脑部，毒化中枢神经系统，使脑组织消耗氧的能力减弱，以至引起暂时性的痉挛，从而导致三叉神经痛的发生。

诱因3：情绪干扰

部分三叉神经痛患者因为恐惧疼痛，在情绪和心理上放不开，整日神经紧张，为可能要到来的疼痛提心吊胆，结果导致肝郁气滞，郁久化火，上扰脑窍，而引发三叉神经痛发作。有研究表明，在同等疼痛刺激作用下，情绪镇静者比紧张者对疼痛的感觉要小，疼痛反应轻。所以三叉神经痛患者一定要放松心情，避免干扰，将注意力放到其他感兴趣的事情上。