39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 南京仁康医院 > 正文
综合
问医生

江苏三叉神经痛怎么治疗

2017-09-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：＜P＞　　三叉神经痛是一种常见的神经外科疾病，又称“脸痛”，发病年龄多在40岁以后。三叉神经痛主要症状有头面部三叉神经分布区骤发闪电样、刀割样、烧灼样的剧烈性疼痛，给三叉神经痛患者生活带来很多不便，对患者的身心都造成了一定的危害。了解三叉神经痛的诱发因素对预防三叉神经痛很有好处，那么三叉神经痛的诱发因素有哪些呢？＜／P＞

　　三叉神经痛是一种常见的神经外科疾病，又称“脸痛”，发病年龄多在40岁以后。三叉神经痛主要症状有头面部三叉神经分布区骤发闪电样、刀割样、烧灼样的剧烈性疼痛，给三叉神经痛患者生活带来很多不便，对患者的身心都造成了一定的危害。了解三叉神经痛的诱发因素对预防三叉神经痛很有好处，那么三叉神经痛的诱发因素有哪些呢？

　　诱因1：不保护疼痛扳机点

　　在人的面部都有一个或多个特别敏感的“扳机点”，稍不小心就会触动引发疼痛。每个人“扳机点”的位置、大小各不相同，有的甚至小到一个点或一根胡须，这些敏感点大多分布在嘴唇、鼻翼、脸颊、口角、舌头和眼睛等处。三叉神经痛患者如果不注意保护这些扳机点，很容易诱发或使疼痛加剧。

　　诱因2：缺乏营养

　　有一些三叉神经痛患者在饮食上只吃素或不吃主食，导致身体缺乏必要的营养成分，从而引发三叉神经痛发作，有的甚至会加重三叉神经痛。因为人的神经是燃烧及消耗糖的组织，如果身体缺乏维生素b1 ，有可能引起乳酸堆积侵入脑部，毒化中枢神经系统，使脑组织消耗氧的能力减弱，以至引起暂时性的痉挛，从而导致三叉神经痛的发生。

　　诱因3：情绪干扰

　　部分三叉神经痛患者因为恐惧疼痛，在情绪和心理上放不开，整日神经紧张，为可能要到来的疼痛提心吊胆，结果导致肝郁气滞，郁久化火，上扰脑窍，而引发三叉神经痛发作。有研究表明，在同等疼痛刺激作用下，情绪镇静者比紧张者对疼痛的感觉要小，疼痛反应轻。所以三叉神经痛患者一定要放松心情，避免干扰，将注意力放到其他感兴趣的事情上。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈