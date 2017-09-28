南京面瘫的表现是什么

核心提示：面瘫就是面部表情不正常，就是指面部的肌群运动功能障碍了。面瘫是一种生活中常见的症状，因为面瘫是一种常见的多发病，所以可以发生在不同的年龄和群体身上。患有面瘫会严重影响人的面部表情，所以要及时治疗。

面瘫就是面部表情不正常，就是指面部的肌群运动功能障碍了。面瘫是一种生活中常见的症状，因为面瘫是一种常见的多发病，所以可以发生在不同的年龄和群体身上。患有面瘫会严重影响人的面部表情，所以要及时治疗。

1、在我们的生活中会遇到许多面瘫的患者，一般来讲面瘫的发生原因很简单，就是我们常说受风而致。比如有些人洗完澡，出来的时侯如果遇到一股冷风，而当时面部神经属于开放活跃的状态，所以突然受到风的侵入，那么睡一宿觉起来之后，就会觉得面部紧、表情不自然，这时面部受邪风所致，那么就会出现面瘫的状况。

2、面瘫有如下症状，早上洗脸、漱口时突然发现一侧面部的肌肉不能动了，并且嘴巴歪斜。病侧面部表情肌完全瘫痪者，前额皱纹消失、鼻唇沟平坦、嘴角下垂。发病的脸颊不能皱额、蹙眉、闭眼睛、鼓气和噘嘴等一系列的动作。鼓腮时，嘴唇使不上劲，而发生漏气的症状。同时舌头也会受阻，就是我们常认为的说话时有大舌头的现象，比较难受。嘴巴因为神经肌肉运动受阴，所以会流口水。并且眼睛因为也是同样的问题，会不自觉的流眼泪。

3、面瘫的患者要及时治疗，现在可以通过服药来治疗，也可以通过针炙来治疗。目前最有效的方法是针炙治疗。所以患有面瘫只要及时治疗就会才能治好。不必担心。

最后，面瘫的患者要注意在患病期间，要保持乐观的心态。配合医生坚持治疗，不要怕疼。在治疗期间不要感冒，否则症状会加重。另外，尽量在家多休息，少出门。尤其是大风天或者冷天，尽量不出门，要出门的话也要注意别吹着风。