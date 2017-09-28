39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 南京仁康医院 > 正文
综合
问医生

南京面瘫的表现是什么

2017-09-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：面瘫就是面部表情不正常，就是指面部的肌群运动功能障碍了。面瘫是一种生活中常见的症状，因为面瘫是一种常见的多发病，所以可以发生在不同的年龄和群体身上。患有面瘫会严重影响人的面部表情，所以要及时治疗。

　　面瘫就是面部表情不正常，就是指面部的肌群运动功能障碍了。面瘫是一种生活中常见的症状，因为面瘫是一种常见的多发病，所以可以发生在不同的年龄和群体身上。患有面瘫会严重影响人的面部表情，所以要及时治疗。

　　1、在我们的生活中会遇到许多面瘫的患者，一般来讲面瘫的发生原因很简单，就是我们常说受风而致。比如有些人洗完澡，出来的时侯如果遇到一股冷风，而当时面部神经属于开放活跃的状态，所以突然受到风的侵入，那么睡一宿觉起来之后，就会觉得面部紧、表情不自然，这时面部受邪风所致，那么就会出现面瘫的状况。

　　2、面瘫有如下症状，早上洗脸、漱口时突然发现一侧面部的肌肉不能动了，并且嘴巴歪斜。病侧面部表情肌完全瘫痪者，前额皱纹消失、鼻唇沟平坦、嘴角下垂。发病的脸颊不能皱额、蹙眉、闭眼睛、鼓气和噘嘴等一系列的动作。鼓腮时，嘴唇使不上劲，而发生漏气的症状。同时舌头也会受阻，就是我们常认为的说话时有大舌头的现象，比较难受。嘴巴因为神经肌肉运动受阴，所以会流口水。并且眼睛因为也是同样的问题，会不自觉的流眼泪。

　　3、面瘫的患者要及时治疗，现在可以通过服药来治疗，也可以通过针炙来治疗。目前最有效的方法是针炙治疗。所以患有面瘫只要及时治疗就会才能治好。不必担心。

　　最后，面瘫的患者要注意在患病期间，要保持乐观的心态。配合医生坚持治疗，不要怕疼。在治疗期间不要感冒，否则症状会加重。另外，尽量在家多休息，少出门。尤其是大风天或者冷天，尽量不出门，要出门的话也要注意别吹着风。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈