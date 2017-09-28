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南京面瘫的原因及治疗

2017-09-28
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核心提示：面瘫就是面神经麻痹，我们也有的人是会叫歪嘴巴、吊线风，很多人出现了这个病症的时候是会发现自己的脸部出现了一些嘴巴歪斜，眼睛也不会眨的现象了，这病发病是有很多的是有很多的原因的，这个是时候我们也是要进行一些的治疗的，下面我们就介绍面瘫的发病原因和一些的治疗方法。

　　面瘫就是面神经麻痹，我们也有的人是会叫歪嘴巴、吊线风，很多人出现了这个病症的时候是会发现自己的脸部出现了一些嘴巴歪斜，眼睛也不会眨的现象了，这病发病是有很多的是有很多的原因的，这个是时候我们也是要进行一些的治疗的，下面我们就介绍面瘫的发病原因和一些的治疗方法。

　　1、先来说一下发病的原因：1、是感染了一些的病毒造成的，比如是一些的带状疱疹病毒，这个是会引起面瘫。2、是一些的自身免疫力的问题。3、是一些的肿瘤引起的面瘫。4、有一些人是有和酒，这个时候就是因为酒精中毒引起了。5、有一些的患者是出现了一些的创伤，这个时候也是会引起面瘫的。6、有一些患者是有一些的代谢障碍，比如是有一些的糖尿病，这个时候也是会引起面瘫的。7、血管机能不好也是狐疑引起面瘫的。8、也有一些人出现面瘫是因为先天性的面神经发育不全。

　　2、再来介绍一下我们出现了面瘫的时候可以进行的治疗，我们治疗多的原则就是要促进炎症的恢复，水肿的消失，还有就是要使我们的神经功能恢复了。这个时候如果是因为一些的病毒引起的我们就是要进行抗病毒的治疗，还有一些的其他的原因造成的我们是可以进行一些的理疗的，再一个我们也是可以自己进行一些的按摩，每次进行5到10分钟的按摩，这个也是会促进我们每天的恢复的。

　　我们的患者如果是出现了一些的面瘫的现象就是要进行及时的治疗，如果是治疗的好是不会出现一些的不好的后遗症了。我们出现面瘫的原因也是做了一些的介绍了在，这个时候我们是要很好的进行预防的，比如是不喝酒，还有就是有了病一定是要及时的治疗的。

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