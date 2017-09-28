南京面瘫的自我治疗方法

核心提示：面瘫发病可是有一定过程的，因为大家不注意才会在有明显症状的时候才看见。其实患者在面瘫发生明显症状之前就有异常表现了，有时候总是觉得脸部一侧麻麻的，有时候想笑却只有一侧有表情，别一侧看不出来是笑。到了一定程度之后，可能会在无意间刷牙的时候就发现一侧脸不对有表情僵硬的症状了，还可能会有嘴角下斜的情况。不过除了正规治疗之外，自己也可以采取一些缓解面瘫的小方法

面瘫发病可是有一定过程的，因为大家不注意才会在有明显症状的时候才看见。其实患者在面瘫发生明显症状之前就有异常表现了，有时候总是觉得脸部一侧麻麻的，有时候想笑却只有一侧有表情，别一侧看不出来是笑。到了一定程度之后，可能会在无意间刷牙的时候就发现一侧脸不对有表情僵硬的症状了，还可能会有嘴角下斜的情况。不过除了正规治疗之外，自己也可以采取一些缓解面瘫的小方法。

1.面瘫患者面部异常大多是发现的很突然，就是因为起病很急，让外人看起来患者的脸有些怪怪的，因此难免会产生紧张、焦虑的情绪，就担心这样异常的面容会让别人见笑，别人会议论自己，可是这样紧张的情绪很不利于治疗的效果，因此自我治疗方法首先就得注意心理治疗最重要，让患者处于一个较好的状态来接受治疗及护理，这样效果会更好。

2.因为面瘫也会产生对眼睛的影响，这时候面瘫患者有的严重的是不能很好的闭眼睛的，这样就会让角膜长期露在外面，这样就会容易导致眼内感染，损害角膜，因此自我治疗就得注意对眼睛的护理，平时一定减少用眼，不要让眼睛太疲劳，外出的时候要戴墨镜保护，在医生允许的情况下也可以滴一些有润滑、消炎作用的药水。甚至睡觉的时候也可以戴眼罩保护。

3.自己家庭治疗的时候可以用生姜末敷在面瘫的一侧，一天敷一次，一次要半个小时就行，还可以用温湿毛巾热敷面部，但是记住不要用太烫的毛巾热敷，在热敷的同时还可以搭配面部的按摩，效果会更好，按摩可以让这里的肌肉放松，至少不会加重病情发展。

平时没事就可以自己对着镜子做锻炼，可以自己做闭眼、吹口哨的练习，只要不是特别累就行，这样可以防止病处的肌肉萎缩，要记住的是面瘫患者不能用冷水洗脸，还得避免直接吹风，更不能在空调屋里待太长时间。这些做法可以加重面瘫病情。

除了多做一些康复练习能让面瘫恢复的快一些之外，还可以进行脸部的穴位按摩，这样也能起到缓解作用，不过得找准穴位不能乱按摩。除了锻炼和按摩病处之外，还得注意饮食方面的调理，在治疗期间，是不能吃生冷油腻，辛辣刺激性的食物，就连不易消化的都不能吃。可以多吃一些新鲜蔬菜和豆制品。